Adiós definitivo de Vlahovic al Barça

El futuro de Vlahovic se aclara definitivamente. Fabrizio Romano ha anunciado que el delantero serbio firmará por tres temporadas con el Besiktas, hasta junio de 2029 tras llegar a un acuerdo por tres temporadas. El conjunto turco ya planea para hoy la llegada de Vlahovic para pasar el reconocimiento médico.

Vlahovic terminó su etapa en la Juventus el pasado mes de junio y se convirtió en uno de los grandes delanteros libres del mercado. El serbio estuvo en el radar de clubes como el Barcelona o el Atlético, pero finalmente no jugará en España. Su próximo destino será Turquía.

El Besiktas se puso en contacto con su entorno a finales de junio y ha mantenido su apuesta pese a que el delantero se ofreció a otros grandes clubes europeos. Ninguno, sin embargo, ha alcanzado sus exigencias económicas. En Estambul le han puesto sobre la mesa un contrato de tres temporadas con un salario de ocho millones de euros netos por curso, además de una importante prima de fichaje y bonus por objetivos. Entre la prima y las comisiones, Vlahovic y su entorno podrían ingresar más de diez millones de euros.

Los números del serbio

Vlahovic cerró el pasado curso con 10 goles en 23 partidos con la Juventus. Un rendimiento correcto, aunque claramente por debajo de las expectativas que generó su llegada a Turín en 2022, cuando el club italiano desembolsó 85 millones de euros para incorporarlo desde la Fiorentina. Ahora, tras ocho temporadas en el fútbol italiano, el delantero serbio cambiará de aires y aterrizará en el Besiktas como agente libre.

A pesar de que Vlahovic soñaba con vestir de azulgrana, el Barça nunca tuvo al delantero com una de las opciones prioritarias. Más allá de sus altas pretensiones económicas, el serbio no se ajustaba al perfil de delantero que busca el conjunto azulgrana como relevo de Lewandowski.

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Para Flick la primera opción siempre ha sido Julián Álvarez, ya que se busca un ariete dinámico, con capacidad para asociarse, y que pudieramoverse por todo el flanco de ataque. El Barça está apostando por futbolistas como Gordon o Adeyemi; delanteros móviles que pueden ocupar las tres posiciones de ataque y Vlahovic es un 9 clásico que destaca sobre todo por ser un gran rematador.