Adiós definitivo del central Marcos Senesi al Barça

Marcos Senesi era una de las opciones que tenía el Barça encima de la mesa para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. El central zurdo del Bournemouth ha realizado una temporada encomiable en la Premier League y quedaba libre. Fue ofrecido al Barça en numerosas ocasiones y su perfil encajaba, pero el club tenía otras prioridades y Senesi se cansó de esperar. Según 'Sky Alemania', el central ha llegado ya a un pre-acuerdo con el Tottenham y firmará tres temporadas con el club londinense siempre que consigan salvar la categoría. En caso contrario, su futuro podría estar en Italia.

Senesi se convirtió en la opción 'low-cost' para poder reforzar la zaga del Barça. Fue observado por los ojeadores del club blaugrana, pero finalmente el Barça descartó su incorporación a pesar de que admiten su buen rendimiento este curso. Senesi comparte agencia con Marc-André Ter Stegen y hay buenas relaciones con el Barça, pero ya hace semanas le dejaron claro que no se le iba a realizar oferta alguna por lo que Senesi decidió comenzar a escuchar y acelerar ofertas que tenía encima de la mesa.

El Tottenham ha conseguido convencer a Senesi con una muy buena propuesta económica, que le ha hecho descartar las ofertas llegadas desde Italia. Tanto Juventus como Inter habían hablado con el central argentino para intentar seducirle, pero ha preferido seguir en Inglaterra.

El Barça se ha centrado absolutamente en concretar el fichaje de Alessandro Bastoni como prioridad absoluta para el eje de la defensa y en el club blaugrana crece el optimismo ante el interés del central italiano por recalar en el Camp Nou.