Adiós a un 2025 excelente

En pocos días bajaremos el telón del año 2025. Es tiempo de hacer balances y el del Barça es excelente. Lo inició el equipo de Hansi Flick ganando la Supercopa de España en Arabia Saudí en una espectacular final contra el Real Madrid. Fueron cinco goles que hubiesen sido más de no ser por la tarjeta roja que vio Szczesny. Al mismo tiempo, fue recuperando terreno en la Liga y superando rondas en la Copa. Ambas competiciones acabaron tiñéndose de azulgrana y fueron ganadas ante el Real Madrid, algo que siempre sabe mejor. Golazo de Koundé en la prórroga de la final de Copa y remontada en Montjuïc en el Clásico para sentenciar la Liga.

Triplete nacional y confirmación en Europa de que el Barça ha vuelto, quedándose a minutos de la final de la Champions. Excelente buena primera mitad de año y no peor en esta segunda, pues Hansi Flick vuelve a tener al equipo enchufado y en lo más alto de la clasificación de la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que celebró el triunfo en el Clásico del Santiago Bernabéu como si hubiese ganado ya el título sin darse cuenta que en aquel partido se originaron serios problemas para su entrenador que han desembocado en una importante crisis que intenta tapar su presidente con constantes ataques al Barça.

Florentino Pérez fichó primero a Kylian Mbappé para dominar el fútbol español y europeo, pero su equipo se quedó en blanco. Buscó un cambio de rumbo con Xabi Alonso, pero la cosa no acaba de funcionar y el técnico de Tolosa pende de un hilo desde hace semanas. Ve que en Barcelona, La Masia no deja de dar frutos y que los Lamine Yamal, Cubarsí, Eric Garcia, Balde y compañía, conjuntados con los Pedri, Raphinha, Ferran o Koundé más el excelente trabajo de Flick y el no menos importante de Deco fichando a jugadores diferenciales como Joan Garcia van camino de pintarle la cara por segundo año consecutivo a su proyecto multimillonario.

Y entonces saca toda la artillería y el 'Caso Negreira' a pasear. Lo hace para tapar los fracasos deportivos de su equipo, para que no se hable de su intención de vender una parte del Real Madrid y también como venganza tras la decisión de Joan Laporta de hacer las paces con la UEFA y renunciar a la Superliga, proyecto ya de difícil ejecución teniendo en cuenta que Florentino se ha quedado solo.

Y así acaba el 2025, con el Barça, ya de retorno también al Spotify Camp Nou, feliz y el Real Madrid instalado en la derrota, el victimismo y la venganza. Esperemos que todo siga igual en el 2026, año en el que si Florentino quiere y decide no alargar más el 'Caso Negreira' quedará demostrado que el Barça no compró árbitros y en la Chamartín deberán buscar otra excusa.