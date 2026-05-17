Adidas atará a Pedri con un contrato de megaestrella

Adidas se encuentra en la fase final de las negociaciones para renovar y ampliar el vínculo con Pedri, en lo que será un acuerdo de patrocinio top que lo situará entre los rostros mejor pagados de la marca alemana en el fútbol internacional.

Según apunta 'Bild', y ha podido saber este diario, el nuevo contrato se extendería entre cinco y seis años y supondría una prolongación más allá de 2030. El acuerdo no se limitaría a un patrocinio convencional, sino que convertiría al jugador canario en uno de los principales embajadores globales de Adidas.

El objetivo de la marca es claro: situar a Pedri al nivel de otros futbolistas con contratos estratégicos a largo plazo, como Lamine Yamal o Jude Bellingham, que ya cuentan con acuerdos multimillonarios.

En el caso de Bellingham, las cifras de su patrocinio con Adidas se sitúan en torno a los 10 millones de dólares anuales, mientras que figuras de referencia histórica como Lionel Messi superan ampliamente los 20 millones.

La apuesta por Pedri

La apuesta por Pedri responde tanto a su impacto deportivo como a su proyección comercial. El centrocampista, distinguido con el Golden Boy en 2021 y pieza clave del Barça, acumula más de 22 millones de seguidores en Instagram, una cifra que refuerza su atractivo global.

Su perfil se considera especialmente valioso en un momento en el que el Barça ha logrado recuperar su condición de candidato a la Champions. Y lo está logrando con un futbol muy atractivo y un grupo de futbolistas jóvenes que conectan con las nuevas generaciones.

Además, con la selección española, el jugador llega a un ciclo clave tras el título de la Eurocopa 2024 y con la vista puesta en el próximo gran torneo internacional: el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Adidas tiene previsto realizar un acto de presentación este martes en su tienda insignia del Passeig de Gràcia de Barcelona. El evento servirá como puesta en escena de una colaboración que la marca quiere posicionar como estratégica a largo plazo dentro del fútbol mundial.