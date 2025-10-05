Adeyemi vuelve a la órbita del Barça

El FC Barcelona no pierde de vista que una de las carpetas que deberá abordar de cara a la próxima temporada es la del '9'. El club blaugrana no descarta ningún escenario ahora mismo, desde la continuidad de Robert Lewandowski hasta acudir al mercado de fichajes, pasando obviamente por la posibilidad de optar por un relevo de la 'casa' con Ferran Torres. El valenciano, de hecho, está protagonizado un gran inicio de curso.

Uno de los nombres que la dirección deportiva blaugrana siempre ha tenido en su agenda es el de Karim Adeyemi. El futbolista alemán de 23 años hace mucho tiempo que gusta en el Spotify Camp Nou. En 2021, cuando jugaba en el RB Salzburgo, el Barça tanteó su fichaje, pero el atacante optó por aceptar la propuesta del Borussia Dortmund. Ese mismo año, sin embargo, el propio jugador reconoció que se imaginaba jugando en el conjunto blaugrana "en un futuro".

Cuatro años después, Adeyemi ha regresado a la órbita del Barça. Según ha apuntado el 'Bild', la entidad culé está monitorizando la situación del delantero teutón, con contrato hasta el 30 de junio de 2027. El Dortmund quiere renovarlo hasta 2029, pero si el futbolista no acepta su propuesta se verá obligado a ponerlo a la venta el próximo verano para evitar perderlo sin recibir compensación económica un año después.

Siempre según la fuente citada, el interés barcelonista se ha 'reanimado' a raíz del buen inicio de temporada de Adeyemi. Esta temporada ya ha celebrado tres goles y ha repartido tres asistencias en 8 partidos. Aunque en la mayoría de encuentros ha jugado en la demarcación de mediapunta, también se ha desenvuelto bien como referencia ofensiva móvil.

Es importante remarcar, en este sentido, que el contexto financiero que rodea al Barcelona en estos momentos hace muy difícil que se pueda concebir un traspaso de cifras elevadas en un futuro cercano. No es menos cierto, sin embargo, que Deco y Hansi Flick deberán tomar una decisión para asegurar que la posición de '9' quede bien cubierta.