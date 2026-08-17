Adeyemi mete una marcha más

"Está siendo más difícil de lo esperado cada día voy al límite". Karim Adeyemi (24 años, Múnich) reconoce que está siendo todo un reto ajustarse al Barça de Flick. El alemán estaba teniendo una pretemporada discreta, pero en Basilea mostró las virtudes que convencieron a Flick para ficharlo. Agresividad con balón, con una velocidad asombrosa, y compromiso defensivo tanto en la presión como persiguiendo a su lateral.

Flick apostó por una delantera con Adeyemi por la derecha, Gordon por la izquierda y Raphinha de 9: una propuesta que funicionó muy bien para ahogar la salida de balón de Basilea, ya que los tres son élite en la presión. Karim además mostró su versión ofensiva más prometedora de la pretemporada: marcó el 0-1 y asistió a Hamza 1-2 en St. Jakob Park. En el primer tanto supo aprovechar un buen pase de Raphinha y tener la pausa necesaria en el área para encontrar el hueco para que su remate encontrara portería.

En el segundo, volvió a demostrar que tiene una primera aceleración muy difícil de frenar y que también puede ser importante jugando en la banda izquierda. "Me siento muy bien, creo que ha sido un buen partido, seguimos con la adaptación, me encanta estar aquí y ya quiero más. Es un sueño que se ha hecho realidad, cada día disfrutando y estoy aprendiendo mucho del equipo e intentando ser cada día mejor, es increíble estar en una ciudad como esta y en un club tan grande", apuntó tras el encuentro.

'Overbooking' en la banda izquierda

Flick cuenta con las opciones naturales de Raphinha, Gordon y Bisiwu para la banda izquierda, además de las alternativas de Fermín y Olmo. Con Bisiwu sabe que tendrá también un factor desde el banquillo. Sus registros hablan del impacto que puede tener ante defensas que lleguen justos de fuerza al final del encuentro: el 4 de febrero de 2023 alcanzó 36,65 km/h contra el Friburgo y se convirtió en el jugador más rápido de la historia de la Bundesliga. hasta ese momento.

Según datos de Opta, Adeyemi registró 399 sprints en 1.171 minutos en la Bundesliga la temporada pasada, lo que equivale a 30,7 sprints por cada 90 minutos, una frecuencia muy alta. En la Bundesliga 2022-23 fue el futbolista que más sprints realizó, con 573, según las estadísticas de Kicker, en una temporada en la que además registró una velocidad punta de 36,65 km/h, entonces récord histórico. Son datos que explican el interés de Flck en ficharlo porque hay pocos futbolistas con su capacidad para sumar tantas acciones a alta velocidad.

El miércoles disputará su primer Gamper y habrá que ver si se mantiene en el once. Ahora mismo, entre Lamine, Raphinha, Gordon y Raphinha se disputan tres posiciones para el debut liguero ante el Elche del domingo. Teniendo en cuenta que Raphinha y Lamine parecen fijos, entre Gordon y Adeyemi debería salir el tercer delantero. Menos opciones tiene Bisiwu, que marcó dos goles y fue la gran aparición ante el Basilea, pero ahora mismo es el último en la rotación de los extremos.