Adeyemi ya está en marcha: llega este miércoles a Barcelona y el jueves se entrenará con Flick

La cuenta atrás para ver a Karim Adeyemi vestido de blaugrana ya ha comenzado. Según ha podido confirmar SPORT, el extremo alemán aterrizará este miércoles 15 de julio en Barcelona en un vuelo privado para completar todos los trámites previos a convertirse oficialmente en nuevo jugador del Barça.

Se espera que el internacional alemán llegue a primera hora de la mañana y, tras su aterrizaje, pase el habitual reconocimiento médico antes de firmar toda la documentación que oficializará un fichaje que quedó completamente encarrilado durante el fin de semana. Si no surge ningún contratiempo, el club anunciará su incorporación a lo largo del día.

Con todo firmado, Adeyemi se incorporará de inmediato a la dinámica del primer equipo. De hecho, la intención es que el jueves 16 se ponga a las órdenes de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Será la cuarta sesión de trabajo de la pretemporada tras haber completado el día anterior la primera jornada con doble entrenamiento del verano.

La presentación oficial, sin embargo, tendrá que esperar unos días más. El Barça prevé organizar el acto la próxima semana, una vez concluya el Mundial y Joan Laporta regrese de Estados Unidos, donde se encuentra acompañando a la selección española en la semifinal frente a Francia y, si La Roja logra el pase, también se le espera en una hipotética final.

El desenlace de la operación se aceleró definitivamente el pasado domingo. El Borussia Dortmund confirmó oficialmente que Adeyemi no participaría en las pruebas físicas de inicio de pretemporada al haber recibido permiso para negociar con otro club. Aunque a la hora del reconocimiento médico del conjunto alemán el futbolista se encontraba en Albania, país de origen de la familia de su esposa, esa misma noche regresó a Dortmund en un vuelo privado, según informó 'Ruhr Nachrichten', para ultimar los últimos detalles antes de poner rumbo a Barcelona.

El acuerdo entre ambos clubes quedó cerrado en 22 millones de euros fijos más otros siete en variables, mientras que el Borussia se reserva un 20% de una futura venta. Adeyemi firmará hasta 2031 y se convertirá en el segundo gran refuerzo ofensivo del Barça para la nueva temporada tras Anthony Gordon.

Flick gana así un futbolista al que conoce perfectamente desde su etapa como seleccionador alemán y que considera ideal para aportar velocidad, profundidad y desequilibrio a un ataque que necesitaba incorporar un extremo de primer nivel.