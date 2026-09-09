Adeyemi llama a la puerta de Flick con un golazo en el debut en Champions

Karim Adeyemi volvió a aprovechar su oportunidad. El alemán puso el 2-0 ante el Feyenoord en el debut en Champions del Barça con un auténtico golazo y confirma que cada vez que Hansi Flick le da la titularidad responde con argumentos. En su segunda aparición de inicio con el Barça, segundo gol.

Adeyemi recibió en la zona de tres cuartos, arrancó desde el sector izquierdo y condujo hacia dentro sin encontrar oposición. Con metros por delante, sacó un derechazo desde fuera del área que se coló junto al palo largo, imposible para Ernst. Un disparo espectacular para poner el segundo del Barça y desatar la celebración del alemán, que incluso lo celebró con una voltereta.

Adeyemi celebra su gol con el FC Barcelona / FC BARCELONA

Adeyemi no se conformó con su gol. Nada más comenzar la segunda parte volvió a tener una ocasión prácticamente calcada. Pedri filtró un balón perfecto por dentro para encontrar al alemán, que volvió a conducir hacia dentro, se cambió el balón de pie para hacerse espacio y armó otro disparo con la derecha que se marchó fuera por muy poco.

El alemán fue una de las principales amenazas del Barça y también destacó por su trabajo sin balón, presionando constantemente la salida de balón del Feyenoord. Su actuación terminó en el minuto 63, cuando Flick decidió sustituirle por Anthony Gordon.

Dos titularidades, dos goles

El inicio de Adeyemi como blaugrana está siendo especialmente productivo. El alemán ya fue titular en la primera jornada de Liga ante el Elche, cuando también consiguió marcar con la derecha, su pierna menos hábil, y posteriormente perdió su sitio en el once durante las tres siguientes jornadas, en lugar de Gordon.

Ante el Feyenoord, Flick volvió a apostar por él desde el inicio en el debut en Champions y Adeyemi volvió a responder con gol. Dos titularidades y dos tantos para un futbolista que está demostrando que quiere tener un papel importante en los planes del técnico. Su situación ha cambiado además por el nuevo escenario ofensivo del Barça. Raphinha será el nuevo '9' del Barça lo que abre espacio en la banda izquierda, provocando que Adeyemi y Gordon se tengan que jugar un puesto. Los dos fueron fichajes del Barça este verano y llegaron para reforzar una posición en la que ahora se ha abierto una oportunidad con Raphinha jugando por dentro.

Gordon ya ha tenido protagonismo en este inicio de temporada y ha demostrado que también puede ser importante para Flick con cuatro asistencias. Adeyemi, por su parte, está respondiendo cada vez que tiene minutos y la pelea entre ambos empieza a ser una de las grandes batallas internas del ataque blaugrana.