Adeyemi, Gordon, Cancelo, ¿Julián?... Las razones de la 'lluvia de fichajes' en este mercado

Karim Adeyemi está cerca de convertirse en un nuevo fichaje del Barça 2026-27 y no va a ser el úiltimo. Gordon ya ha sido presentado, Cancelo está cerrado y no hay que olvidar que Julián Álvarez es el gran objetivo para mejorar la plantilla actual. Y aún podrían haber más operaciones dependiendo de las ventas que se puedan abordar.

Tras anteriores mercados con operaciones imaginativas y cesiones que servían para adaptarse a las dificultades para inscribir futbolistas, esta vez el Barça está decidido a aprovechar las circunstancias para reforzarse a conciencia.

Gordon, en el partido ante México / EFE

El Barça siempre ha gozado de recursos financieros para asumir traspasos costosos pero el problema ha sido hacerlo en el marco del fair-play financiero marcado por La Liga. La entidad que dirige Javier Tebas valora los esfuerzos económicos del Barça para adaptarse a los parámetros que pide la patronal y el Barça podrá finalmente operar con normalidad najo la regla 1-1.

Anteriormente tuvo que hacerlo con la del 1-2 o incluso la del 1-4 por cada euro que entra, deben salir cuatro. Esto limitó mucho las posibilidades de incorporar jugadores de calidad.

Esta normalidad que Tebas confirmó en la toma de posesión de Joan Laporta como nuevo presidente blaugrana llega producto de los beneficios que el Barça ha logrado en su último ejercicio. La marcha de Lewandowski, la no continuidad de Rashford, la venta de Ansu o la renovación de Christensen son algunas operaciones que han ayudado a lograr el esperado 1-1.

Tebas, en la toma de posesión de Laporta: "El éxito del FC Barcelona hace más grande a LaLiga" / FCB

Todo ello ha provocado que Laporta, Deco y Flick hayan diseñado una política de refuerzos que está pensada no solo para este próximo curso sino para el siguiente.

La razón está en que en junio del 2027, con todas las gradas del Spotify Camp Nou ya a pleno rendimiento, se empezará a colocar la cubierta del estadio, algo que obligará al equipo de Hansi Flick a emigrar. Desde el Barça, se prevee que serán necesarios cuatro meses y medio, aunque el tiempo podría alargarse. Este hecho puede provocar que el Barça vuelva entonces a no estar en la regla del 1-1.

Adeyemi es un zurdo de gran talento / Borussia Dortmund

Esta circunstancia provocará una disminución importante de ingresos por la venta de entradas y también por las experiencias VIP, así como un menor presupuesto, algo que puede provocar que LaLiga vuelva colocar al Barça entre los clubes excedidos

Las dificultades para inscribir jugadores volverían entonces a multiplicarse y es por ello que se quiere aprovechar la actual ventana de fichajes para reforzarla plantilla con una visión no solo a corto sino a medio plazo.

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El hecho de que el barça vaya a por todas en este mercado no es, por tanto, casual y responde a una erstrategia bien pensada y alejada de cualquier improvisación.