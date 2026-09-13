Adeyemi frota la lámpara en el Barça: "Cuando está centrado es fantástico"

Una de las misiones más complicadas esta temporada de Hansi Flick es conseguir que Karim Adeyemi, un futbolista que conoce a la perfección, sea constante y regular. Si el extremo germano, con una punta de velocidad bestial y una enorme capacidad de desborde, es capaz de mantenerse concentrado, sacrificarse en la presión y estar conectado el 100% del tiempo sobre el campo, el Barça tendrá a un TOP mundial.

Adeyemi celebra su gol con Raphinha / Kai Forsterling / EFE

En parte, es por eso que Karim no ha mantenido todo lo que mostró en sus inicios y se ha tenido la sensación un poco con él de estancamiento. En este arranque de campaña acumula una titularidad en seis encuentros. Eso sí, en los ratos que ha disputado el teutón acumula un gol cada 68'. Tres tantos y un pase de gol en 202 minutos jugados. Cifras muy notables para un futbolista que no se resigna al papel de revulsivo.

Se le abre un abanico en la izquierda

De hecho, venía a ser el suplente de Lamine Yamal y en los últimos encuentros lo estamos viendo más por la izquierda que por el costado diestro. El dominar ambos registros y manejar bien las dos piernas es un plus que puede darle muchísimo más protagonismo al ex del Dortmund y el Salzburgo.

Adeyemi profundiza por la banda izquierda del Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Frente al Levante en el Ciutat de València, en un césped y unas condiciones que no le beneficiaban nada, Karim protagonizó una jugada estelar para dar la tranquilidad cuando peor lo estaba pasando el Barça. Del 0-3 se había pasado al 2-3 y en el 93', con el Levante volcado, recibía escorado a la derecha casi a la altura del centro del campo, arrancaba por dentro, superaba a dos rivales con un cambio de ritmo bestial y en el momento de rematar ante Ryan recortaba en seco para definir por el palo corto.

Flick y su objetivo con Karim

Sobre Adeyemi y acerca de cómo trabaja Flick con él habló el alemán en rueda de prensa. E hizo una reflexión que tenía un trasfondo importante más allá de elogiar lo que aporta y puede aportar el atacante: "No me sorprende Adeyemi. Cuando está centrado es fantástico. Es lo que debe mostras. Por eso decidimos traerlo. Lo conozco desde hace años, sabíamos lo que puede dar. Tiene algo especial y debe mostrarlo. No puede relajarse, siempre tiene que ir a por lo siguiente y es lo que quiero de él".