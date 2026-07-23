Adeyemi: "Flick es el principal motivo por el que estoy aquí"

¡Karim Adeyemi ya está aquí! El alemán fue presentado como futbolista del Barça tras una semana esperando los últimos flecos contractuales y se mostró muy feliz de vestir la camiseta azulgrana. El futbolista posó con su nueva camiseta en el Spotify Camp Nou junto a su familia y firma con el club hasta 2031.

Y en sus primeras palabras como jugador del Barça, el alemán expresó esa felicidad: "Vengo al club más grande del mundo y espero poder demostrar al entrenador, al equipo y a la afición que estoy aquí para ganar títulos. Es una oportunidad para mejorar. La Champions es muy importante, pero en el Barça todos los partidos son importantes e intentaré ayudar para ganarla y todos los partidos posibles".

Flick, clave en el fichaje

El exjugador del Borussia Dortmund no tenía dudas de su llegada a Barcelona y explicó cómo de clave ha sido la figura de Hansi Flick en toda su decisión: "Es el principal motivo por el que estoy aquí; he hablado con él desde el primer momento y estoy aquí para lo que necesite. Cuando lo supe, no me lo podía creer porque mi temporada pasada no había sido la mejor. Flick es un pilar. Me dijo que viniese, pero que lo debía dar todo".

Adeyemi, en su primer día en el FC Barcelona / Gorka Urresola

De hecho, Adeyemi confesó que tuvo una larga charla con el entrenador y que está a su completa disposición: "Hablé con Flick, pero no le pregunté dónde jugaría. Flick es muy importante para mí. Puede estar seguro de que lo daré todo por él y por el equipo. Le dije que estaba para darlo todo de mí mismo. Me dijo que sí estaba preparado. Lo estoy para entrenar fuerte y ayudar al equipo". El técnico del Barça fue el que lo convocó por primera vez con la selección alemana.

Polivalencia y compenetración con Lamine Yamal

Adeyemi es un delantero zurdo que puede jugar en cualquier posición del ataque y sabe que deberá aprovechar todas sus oportunidades en Barcelona: "Me da igual dónde jugar, he jugado en todas las posiciones de ataque. Lo haré donde me diga el entrenador y donde pueda ayudar más al equipo".

A pesar de ser muy polivalente, una de las posiciones donde lo vimos más en Dortmund y Salzburgo fue por la banda derecha. En el Spotify Camp Nou, esa banda es territorio Lamine Yamal, jugador al que Adeyemi admira y espera congeniar con él en el campo: "No conozco a Lamine, pero él habla con sus acciones en el terreno de juego. Es increíble, es bueno haciendo goles, creando ocasiones; creo que puedo conectar muy bien con él, llegando desde atrás y aprovechando sus jugadas.

Adeyemi, en su presentación como jugador del Barça / Gorka Urresola

Adeyemi estaba en uno de los clubes más grandes de Alemania, pero sabe lo importante que es dar un paso como este: "El Barça es un club histórico; le he visto desde pequeño con jugadores increíbles. Tiene una conexión especial con los catalanes. De mis ídolos, Messi es el mejor de todos, pero también Ronaldinho".

Sobre Lamine, la prensa le preguntó si cree que podrá llegar al nivel de Leo Messi, su gran ídolo, pero el alemán no quiere comparar jugadores: "No creo que se enfade Lamine si digo que nadie será como Messi. Cada uno tiene que ser él mismo. Juega muy bien, con libertad. Lo que debe hacer es encontrar su camino y seguro que puede ganar el Balón de Oro este año, ¿por qué no?".

Tras una larga semana de espera, Adeyemi ya es el segundo fichaje de Flick para la siguiente temporada. El alemán llega predispuesto a darlo todo y ya tiene ganas de arrancar: "Ya he conocido a los jugadores que estaban por aquí. He disfrutado de estos días y no he sufrido por el contrato. De lo que tengo más ganas es de hacer el primer entrenamiento, de participar en el equipo, luego de jugar en el estadio con la afición, pero de momento de lo que tengo más ganas es de jugar a fútbol".