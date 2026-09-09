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Adeyemi estrena su 'celebración prohibida' con el Barça: una voltereta reservada para los goles importantes

El extremo alemán sorprendió al Feyenoord con un latigazo directo a la escuadra que permite al Barça poner tierra de por medio en el marcador

Un gol así se merecía esa voltereta y esta narración: Adeyemi desata la locura en El Chiringuito

Un gol así se merecía esa voltereta y esta narración: Adeyemi desata la locura en El Chiringuito

EL CHIRINGUITO

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Karim Adeyemi se acaba de estrenar en las noches importantes con el FC Barcelona. El desequilibrante extremo alemán ha limpiado las telarañas de la portería del Feyenoord con un disparo imposible para Ernst que permite al conjunto azulgrana poner tierra de por medio en su estreno en la presente edición de la Champions League.

El gol fue de hermosa factura, pero más espectacular aún fue su celebración. Nada más besar la red, Adeyemi fue corriendo hacia el córner para sorprender al Spotify Camp Nou con una espectacular voltereta hacia atrás.

La de esta tarde frente al Feyenoord no es la primera celebración de Adeyemi con la camiseta del Barça, ya que su estreno goleador tuvo lugar en su primer partido oficial frente al Elche. Sin embargo, sí que es la primera vez que el alemán saca a relucir su característico 'blackflick', reservado para las noches importantes.

La celebración de Adeyemi en el segundo gol del Barça contra el Feyenoord

La celebración de Adeyemi en el segundo gol del Barça contra el Feyenoord / FC BARCELONA

Esta característica voltereta hacia atrás ha acompañado a Adeyemi a lo largo de las grandes actuaciones de su carrera con Feyenoord, Borussia Dortmund y ahora con el FC Barcelona. Sin embargo, esta no ha estado exenta del polémica debido a los riesgos de lesión que comporta.

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El gran detractor de esta celebración fue Jesse Marsch, entrenador de Adeyemi durante sus primeros pasos en Austria. El estadounidense llegó a amenazarle con multas económicas cada vez que la ejecutase con el objetivo de evitar sustos innecesarios, pero las advertencias nunca terminaron de cuajar.

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