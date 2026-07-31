Adeyemi se estrena ante el Birmingham

El Barça juega este viernes su primer amistoso oficial de pretemporada tras el partido que jugó la semana pasada en la Ciutat Esportiva ante el Europa y que en el club consideraron un entrenamiento. Será ante el Birmingham City, equipo de la Championship, en el St. Andrew’s Stadium (20.45 horas. TV3 y Barça Play).

El gran aliciente del partido será el debut con la camiseta azulgrana de uno de los flamantes fichajes de este verano,el internacional alemán Karim Adeyemi. El extremo fue presentado hace justo una semana tras llegar desde el Borussia Dortmund por 22 millones fijos más otros siete en variables y firmó contrato con el Barça hasta el 2031. Es un fichaje que llega para fortalecer la delantera azulgrana y que genera mucha ilusión en Hansi Flick, técnico que hizo debutar a Adeyemi en la selección alemana y que ha sido muy importante para el jugador se decantara por el Barça. “Cuando Flick me llamó, no lo dudé. Le dije que sí enseguida. El Barça es el club más grande del mundo y estas oportunidades solo se presentan una vez en la vida”, ha reconocido el internacional alemán.

Adeyemi destaca especialmente por su velocidad. Es la cualidad que Flick más destaca y considera de su nuevo jugador, que en sus primeros días en el Barça ha sido inseparable de Marc-André Ter Stegen, lógico por el idioma y porque ambos se conocen perfectamente. El delantero tendrá minutos ante el Birmingham City. “Tengo muchas ganas de estrenarme, aunque sé que es un partido amistoso para coger ritmo y probar cosas”, explica.

Raphinha habla con Flick en St. George's Park / Dani Barbeito

Contará Flick con Adeyemi en el amistoso, pero no podrá hacerlo ni con Raphinha, que se incorporó el miércoles a la expedición tras acabar sus vacaciones ni, probablemente, con Alejandro Balde, que empezó este jueves a entrenarse con el grupo tras superar unas molestias en la espalda. También está descartado Frenkie De Jong, que sigue tratamiento tras sufrir la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha jugando el Mundial con la selección de Países Bajos y sigue pendiente de evolución para saber si tiene o no que pasar por el quirófano. Y otro jugador que no actuará ante el Birmingham City es Fermín, que no estará listo hasta el Gamper.

Sí se espera que tengan minutos tanto Ronald Araujo como Marc Bernal tras entrenar con normalidad esta semana en St. George’s Park. Quien no se pondrá los guantes es Ter Stegen, que hasta ayer estuvo en dinámica del primer equipo pero que ya puso rumbo a Amsterdam tras resolverse los flecos -problemas fiscales- que frenaban su cesión al Ajax, donde Míchel espera al alemán con los brazos abiertos.

Balde, con Casadó, se ha incorporado al grupo este jueves / Dani Barbeito

Con los mundialistas todavía de vacaciones y con la plantilla incompleta hasta el 12 de agosto, Flick recurrirá de nuevo a un buen número de futbolistas del filial para el amistoso ante el Birmingham City. Hasta 17 están en tierras inglesas con la expedición azulgrana y algunos de ellos luchan por quedarse en el primer equipo cubriendo alguna baja. Flick, que desde que llegó al banquillo del Barça no ha dejado de elogiar a La Masia, está muy satisfecho con su trabajo. Destaca la intensidad con la que están realizando esta pretemporada y se mostró incluso sorprendido por como chavales de 16, 17, 18 años dominaron y se impusieron a jugadores de treinta años la pasada semana en el partido jugado ante el Europa.