Adeyemi ya se entrena (por fin) a las órdenes de Flick en el Barça

Tras una larga espera, Karim Adeyemi pudo, por fin, vestirse de corto y entrenar ya como flamante nuevo jugador del FC Barcelona. El extremo alemán se estaba ya devorando las uñas en su hotel desde una semana atrás esperando la luz verde y esta llegó este jueves. Presentación, foto oficial con el presidente Laporta y atención a los medios de comunicación en su primer día como barcelonista.

Karim Adeyemi, nuevo fichaje del FC Barcelona / Gorka / SPORT

Tras esos actos protocolarios, el futbolista de padre nigeriano y madre rumano apareció este viernes por la Ciutat Esportiva Joan Gamper para calzarse las botas y enfundarse la ropa de entrenamiento del club catalán. Alrededor de las 8:45 más o menos irrumpió con su coche. Ya conocía a sus compañeros, pero esta vez se sentó junto a ellos para trabajar a su lado. Si bien estos primeros entrenamientos se espera que los realice a otro ritmo mientras se pone a tono y alcanza el ritmo de un grupo que lleva ya casi 15 sesiones encima.

Tres ausencias ante el Europa

Lo que parece complicado, casi descartado, es que Adeyemi pueda participar en el amistoso de esta noche (20:00) ante el Europa. Se uniría a las ausencias de Araujo, Gariba y Balde. El charrúa sigue trabajando al margen tras incorporarse este lunes y no se entrará con el grupo hasta la próxima semana en Birmingham.

Balde, durante una sesión de esta pretemporada / FCB

Balde no se ha ejercitado con sus compañeros ningún día desde el sábado y tampoco tendrá minutos. Sigue un plan específico. Tampoco estará un Hafiz Gariba que desde el pasado viernes sufre un proceso febril.

En la sesión matinal, más allá de esa novedad de Karim, volvió a no trabajar sobre el césped Alejandro, mientras que Araujo estuvo trabajando aparte también.