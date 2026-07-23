Adeyemi se despide del Dortmund: "Cuatro años que nunca olvidaré"

Karim Adeyemi es culé. El internacional alemán, de 24 años, fue anunciado y presentado este jueves como futbolista azulgrana después de varios días pendientes de los últimos detalles contractuales. Posó sonriente con su nueva camiseta en el Spotify Camp Nou, acompañado de su familia, y dejó clara su ambición desde el primer momento: "Vengo al club más grande del mundo. Espero poder demostrar al entrenador, al equipo y a la afición que estoy aquí para ganar títulos".

Hansi Flick, a quien tuvo de seleccionador, fue clave en su fichaje. "Es el principal motivo por el que estoy aquí; he hablado con él desde el primer momento y estoy aquí para lo que necesite. Cuando lo supe, no me lo podía creer porque mi temporada pasada no había sido la mejor. Flick es un pilar. Me dijo que viniese, pero que lo debía dar todo", detalló.

Zurdo y con capacidad para ocupar cualquier posición del frente de ataque, Adeyemi aseguró que su prioridad será adaptarse a las necesidades del equipo: "Me da igual dónde jugar, he jugado en todas las posiciones. Lo haré donde me diga el entrenador y donde pueda ayudar más al equipo". Es un futbolista con un enorme potencial por explotar y cuya última temporada ha estado marcada por la irregularidad, pero si hay alguien capaz de sacar a relucir todo su fútbol, ese es Hansi Flick.

Antes de iniciar esta nueva etapa, Adeyemi se despidió del que ha sido su hogar las últimas cuatro temporadas con un emotivo mensaje en su perfil de 'Instagram': "Cuatro años que nunca olvidaré. Gracias a mis compañeros, al club y a la afición por las emociones, los recuerdos compartidos y el apoyo. Negro y amarillo para siempre".

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Y el Borussia Dortmund no tardó en responder con un cariñoso mensaje de despedida: "No olvidaremos el tiempo que hemos pasado juntos. Te amamos Karim, ¡ve y arrasa en España!".