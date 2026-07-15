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FC BARCELONA

Adeyemi ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça

El alemán ha aterrizado en la Ciudad Condal y este jueves pasará revisión médica antes de firmar hasta 2031

¡Karim Adeyemi ya está en Barcelona!

¡Karim Adeyemi ya está en Barcelona!

Carlos Monfort

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

Karim Adeyemi ya está en Barcelona. El extremo alemán ha aterrizado este miércoles en la Ciudad Condal, alrededor de las 16:30 horas, para completar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en nuevo futbolista del FC Barcelona.

El internacional germano ha llegado a la capital catalana en un vuelo privado procedente de Dortmund, en una jornada marcada por la expectación que rodea una operación ya prácticamente cerrada. Horas antes de poner rumbo a España, Adeyemi fue visto abandonando Alemania junto a su pareja y varios familiares, todos ellos acompañados de numerosas maletas, una imagen que reflejaba el inminente inicio de su nueva etapa profesional lejos de la Bundesliga.

El jueves, reconocimiento médico y firma

La llegada del atacante supone el primer paso presencial de un proceso que el Barça espera culminar en las próximas horas. Tras aterrizar, Adeyemi quedará a disposición del club para completar la hoja de ruta diseñada por la entidad azulgrana antes de oficializar su incorporación.

La siguiente parada será el reconocimiento médico, previsto para la mañana de este jueves. Se trata del último requisito antes de proceder a la firma de los contratos que certificarán su fichaje. Si las pruebas transcurren según lo previsto, el futbolista quedará vinculado con el Barça hasta junio de 2031.

DORTMUND (Germany), 21/09/2025.- Karim Adeyemi of Dortmund celebrates scoring the 1-0 goal during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and VfL Wolfsburg in Dortmund, Germany, 21 September 2025. (Alemania) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Karim Adeyemi, durante un encuentro con el Borussia Dortmund / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

El acuerdo entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund quedó cerrado en los últimos días por 22 millones de euros fijos más otros siete en variables. Además, el conjunto alemán se ha asegurado un porcentaje cercano al 20% de la plusvalía de una futura venta. De esta forma, Adeyemi se convertirá en uno de los grandes refuerzos ofensivos de Hansi Flick para la temporada 2026/27.

A la espera de Laporta para la presentación

Una vez completada toda la documentación, el extremo alemán se incorporará de inmediato a la dinámica del primer equipo. La previsión es que pueda ejercitarse por primera vez bajo las órdenes de Hansi Flick este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ya que no participará en la sesión de este jueves al coincidir con el reconocimiento médico.

La presentación oficial, sin embargo, tendrá que esperar unos días más. El club prevé organizar el acto la próxima semana, una vez Joan Laporta regrese de Estados Unidos, donde se encuentra actualmente atendiendo a las rondas finales del Mundial 2026.

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Con su aterrizaje en Barcelona, la incorporación de Karim Adeyemi entra definitivamente en su recta final. Salvo giro inesperado, el anuncio oficial de su fichaje se producirá en las próximas horas.

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