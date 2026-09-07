Adeyemi, una adaptación a fuego más lento que Gordon en el Barça

Anthony Gordon, 'Antoni Gros' como le ha bautizado de forma simpática parte del barcelonismo, ha entrado de forma magnífica al vestuario del Barça. Su perfil extrovertido y su buen dominio del español han allanado mucho el terreno y en apenas un mes y medio se ha ganado no solo a sus compañeros y al staff técnico, sino también a los culés.

Gordon, rey de las asistencias / Dani Barbeito

Es habitual ver al británico en las previas de los partidos y en los entrenamientos departir con Eric Garcia o Dani Olmo, con los que ha hecho buenas migas, con Rodri o incluso con Pedri y los futbolistas que quizás dominan algo menos el inglés. A nivel cultural y de carácter su forma de ser han catapultado una integración a pasos de gigante. También, por ejemplo, el de su pareja y su familia, que se han integrado bien también con el resto de entornos de jugadores del primer plantel tanto en los partidos de casa como en los viajes.

Gordon, a velocidad de crucero

Si a esto le añadimos cómo le está yendo a nivel deportivo, es incuestionable que ha superado incluso las expectativas. Su perfil de futbolista dinámico, eléctrico y con un enorme espíritu de sacrificio y de desgastarse en la presión le han hecho intocable para Hansi Flick en estos primeros partidos de la temporada. Diríamos que casa 100% con la filosofía y lo que demanda el entrenador de Heidelberg.

Algo más despacio en ese proceso va Karim Adeyemi. El alemán es más introvertido y la barrera idiomática también se nota en el día a día. En su caso el staff lo está llevando de forma más pausada. El hecho de que comparta lengua y origen con Flick y sus ayudantes sin duda está siendo clave para trasladar la idea y ayudar en esta aclimatación al ecosistema Barça. De hecho, Hansi ya lo conocía de su etapa con Alemania y sabe qué podía (puede) aportarle.

Adeyemi celebrando su primer gol con el Barça / SPORT

Hay carácteres y formas de ser de todo tipo y en el caso del teutón sencillamente va a otro ritmo respecto a Gordon. Lógicamente, el aspecto deportivo también influye. Donde mejor rinde Karim es en el costado diestro. Es zurdo, como Lamine, y sabe que en ese sentido lo tendrá complicado, como lo tuvo Roony Bardhji el año pasado, para disponer de muchos minutos. Pero al germano ya le vimos este domingo tener protagonismo también por la izquierda y este curso habrá mucha rotación y variaciones en ese flanco ofensivo. Y no hay que olvidar que Karim ya se ha estrenado como goleador ante el Rayo.

Lógica aclimatación

Karim, que hasta ahora había jugado en Austria (Salzburgo) y Alemania (Dortmund), sale por primera vez de su zona de 'confort' de habla germana para entrar en un ambiente totalmente distinto. Poco a poco va haciéndose al club y a su nuevo hogar, a ritmo distinto pero progresivo. Hay personalidades de todo tipo en el vestuario azulgrana y Adeyemi es, como decíamos, un perfil más reservado. Sin duda, el buen clima dentro del equipo irá ayudando que vaya soltándose y sintiéndose como en casa.