Aday Benítez (38 años), exfutbolista: "Julián Álvarez tiene que declararse en rebeldía. Puede llegar y decir que no entrena. Tensemos la cuerda desde ahora hasta el final"

El tema del futuro de Julián Álvarez está completamente enquistado dada la reticencia del Atlético de Madrid de dejarlo salir al Barça, mientras que el Arsenal se lo mira todo desde la distancia a la espera del próximo episodio de la telenovela tras el portazo de Vinicius al renovar con el Real Madrid.

El futbolista ya expresó su deseo de salir de la entidad rojiblanca durante el Mundial y ahora espera poder convencer al club de que le abra las puertas en dirección a Barcelona, algo que parece complicado si repasamos el historial de burlas llegadas desde las redes sociales del 'Atleti'.

Aday Benítez durante una sesión de entrenamiento del CE Europa. / @CEEuropa

Las tertulias deportivas van cargadas desde hace semanas y algunos se atreven a dilucidar posibles soluciones para tratar de desencallar la situación. Es el caso del exjugador del Girona, Aday Benítez, que hasta hace tan solo unos meses era el entrenador del Europa y fue el artífice del histórico ascenso a Primera RFEF de 2025.

"Puede llegar y decir que no entrena. Tensemos la cuerda desde ahora hasta el final", apunta Benítez como solución final que debería de tomar el argentino para forzar la salida. A su favor, añade, "500 millones no los va a pagar nadie" y que si él fuera el 'Atleti' no dudaría en aceptar una oferta de unos 100 millones.

Julian álvarez, durante el entrenamiento con el Átletico de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda este miércoles. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El exlateral izquierdo tiene muy claro que ante esta postura, el club no tendría ninguna otra opción que sentarse a negociar con el delantero y escuchar la oferta azulgrana. Sin embargo, parece poco probable que el futbolista tome una decisión tan drástica y se cierre en banda, pues le podría suponer irse a la grada si en Madrid se pusieran firmes del todo.

Por el momento, el '19' del Metropolitano ha regresado al trabajo durante esta semana, aunque no se han cumplido las previsiones con el club. El lunes llegaba a la ciudad deportiva colchonera esperando poder hablar con el 'Cholo', pero este se encontraba de vacaciones en Ibiza, en un giro de guion que no gustó al jugador.

Este miércoles era el segundo día más esperado, cuando debían encontrarse durante la sesión de entrenamiento matutino con todo el grupo, aunque la tensión era bastante evidente sobre el césped. Parecería que la reunión ha tenido lugar antes de la sesión y que el técnico le ha remitido las intenciones del club: no se vende.

El culebrón del verano parece que está lejos de terminar, aunque el futbolista tiene muy claro su deseo de vestir la camiseta azulgrana. El Barça, por su parte, sigue a la espera mientras gestiona el resto de operaciones pendientes, como la marcha de Ferran al PSG y la posterior llegada de Rodri al Camp Nou. El reloj sigue sumando minutos y el final del mercado cada día está más cerca.