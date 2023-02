El Adarve denuncia el fichaje de Marcos Alonso por el Barça

El club madrileño defiende que la operación fue un intercambio de jugadores con el Chelsea y que el defensa no llegó con la carta de libertad Exige poder cobrar derechos de formación pues mantiene que se trató de un traspaso

Las carpetas judiciales no cesan de abrirse para el FC Barcelona. La última tiene que ver con Marcos Alonso y su fichaje. El Unión Adarve, equipo de Segunda RFEF, ha llevado la operación a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA porque acusa al club azulgrana de irregularidades asegurando que todo se trató de un intercambio de jugadores con el Chelsea (Aubameyang por Marcos Alonso y 12 millones más) y que el defensa madrileño, recién renovado, no llegó con la carta de libertad.

La entidad madrileña entiende que la operación fue un traspaso y que, por tanto, le corresponde cobrar una cantidad por derechos de formación porque Marcos Alonso estuvo en la cantera del Adarve durante tres temporadas (del 1 de octubre de 2001 hasta el 14 de octubre de 2002, y del 18 de diciembre de 2004 hasta el 30 de junio de 2005).

Jorge Vaquero, que fue asesor jurídico en la Federación Española de Fútbol y la FIFA, es quien representa al Adarve y argumenta que la operación de Aubameyang y la de Marcos Alonso es la misma y no una de diferente porque consideran que pagar 12 millones por el delantero gabonés es muy poco y no se corresponde a su valor real siempre y cuando la operación no fuera de 12 millones más el traspaso de Marcos Alonso. El madrileño se desvinculó del Chelsea, con el que tenía contrato hasta 2023 y llegó al Barça como agente libre. La Cámara de FIFA deberá dictaminar si han existido irregularidades o no en el fichaje de Marcos Alonso por el Barcelona pero parece ser que en este caso el club azulgrana tiene muchos números de ganar.