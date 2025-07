Acusan a Tebas tras el no fichaje de Nico Williams por el Barça

La renovación de Nico Williams con el Athletic hasta 2035 ha reabierto el fuego cruzado entre Javier Tebas y Miguel Galán, presidente de CENAFE y una de las voces más críticas con el presidente de LaLiga.

Galán, en un extenso mensaje, no ha tardado en acusarle públicamente de haber saboteado la operación entre el Barça y el extremo navarro. En una publicación en su cuenta de X, el presidente de la CENAFE ha cargado durante contra la actitud y las acciones del máximo mandatario de la patronal: “Tebas ha causado perjuicio al FC Barcelona mediante declaraciones públicas y el incumplimiento de sus obligaciones con el deber de confidencialidad”. Según su denuncia, LaLiga no solo divulgó información sensible sobre las finanzas del club catalán a través de comunicados que luego retiró, sino que “mantuvo reuniones con el Athletic en plena controversia por el fichaje de Nico Williams, proporcionándoles información confidencial”.

A juicio de Galán, estas actuaciones del presidente de LaLiga supusieron una “vulneración a los deberes de lealtad y confidencialidad”. En su opinión, la filtración de los estados financieros del Barça alteró las condiciones de la negociación, llevando al entorno de Nico a exigir una cláusula de salida “inaceptable” que el club no pudo asumir sin comprometer su estabilidad económica. “Si Laporta la hubiera firmado, habría incurrido en un posible delito de administración desleal”, ha añadido Galán.

Tebas, por su parte, declaró en las últimas semanas que el Barça tenía que "cumplir las normas” si quería incorporar a Williams, del mismo modo que recordó que el jugador estaba en periodo protegido según la normativa FIFA. Pero para Galán, esas palabras confirmaron su alineación con los intereses del Athletic: “Tebas no solo no ha defendido al Barça, sino que ha obstaculizado su crecimiento”.

La sanción de la UEFA al Barça

El conflicto estalla, además, en medio de una sanción económica de la UEFA, que multó al Barça con 15 millones de euros por irregularidades en el Fair Play financiero. “No era una sanción deportiva, como algunos medios dijeron. Lo vaticiné y acerté. Pero lo grave es que Tebas debería haber defendido al club ante la UEFA, no alimentar el castigo”, ha denunciado.

Galán ha recurrido al concepto de “confianza legítima”, argumentando que LaLiga y la RFEF avalaron las operaciones de las “palancas”, por lo que la UEFA no debería haber penalizado algo previamente validado por instituciones nacionales. “Es incoherente que te den luz verde en España y luego te castiguen en Europa”, ha lamentado.

En su crítica final, Galán ha lanzado una advertencia: “Tebas se ha convertido en un nuevo Villar, en un Rubiales. Está incapacitado para seguir como presidente de LaLiga”. Y ha instado a Laporta a actuar: “Si el Barça no lo denuncia, se merece todo lo que le está pasando”.