Acuerdo verbal entre Girona y Barça por Ter Stegen

El Girona y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo verbal para la incorporación de Marc-André ter Stegen. La operación, adelantada por el periodista Fabrizio Romano, contempla una cesión hasta el final de la temporada, una fórmula que ya cuenta con el visto bueno del guardameta alemán desde la semana pasada.

Tras recibir la luz verde de Ter Stegen, ambos clubes han terminado de perfilar los detalles principales de la operación y ahora solo falta dar los pasos formales para cerrar el movimiento. Según la información de Fabrizio Romano, se espera que esta misma semana se complete la documentación necesaria para oficializar la cesión.

De confirmarse, el Girona daría un golpe importante en el mercado reforzando una posición clave con un portero de primer nivel y amplia experiencia internacional.

Mientras tanto, en el Barça la salida temporal del alemán permitiría reajustar la planificación deportiva en la portería. Salvo contratiempo de última hora, el futuro inmediato de Marc-André ter Stegen pasa por Montilivi. Esta mañana en SPORT ya apuntábamos que el Girona ya ha enviado invitaciones al entorno del guardameta para estar presente el próximo lunes 26 de enero en Montilivi, en el partido ante el Getafe CF.

Pese a que apenas llevaría unos días trabajando con el grupo, el plan del cuerpo técnico del Girona es que Ter Stegen asuma la titularidad desde el inicio y pueda estrenarse cuanto antes ante la afición.

En el club existe plena confianza en que el alemán ofrezca un impacto inmediato en una demarcación que ha estado bajo el foco durante buena parte del curso, de ahí la voluntad de acelerar su integración y otorgarle protagonismo desde el primer momento.

La portería ha sido una de las posiciones más cuestionadas esta temporada. Paulo Gazzaniga, actual primer guardameta, no ha alcanzado el nivel esperado, mientras que el segundo portero, Dominik Livaković, ha vivido varios desencuentros con el entrenador y ha rechazado participar en partidos oficiales para no cerrar la puerta a un posible cambio de equipo, tal y como establece la normativa FIFA. Con la llegada de Ter Stegen, todo apunta a que el internacional croata acabará saliendo del Girona.

Con la salida de Ter Stegen, todo apunta a que Diego Kochen pasará en principio a ser el tercer portero de la plantilla. Desde el regreso del meta alemán, Kochen ha podido disfrutar de continuidad en el filial.