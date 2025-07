Acuerdo total para la renovación de Koundé con el Barça hasta 2030

Extraordinarias noticias para el presente y el futuro a corto y medio plazo del FC Barcelona. El club blaugrana ha alcanzado un acuerdo con Jules Koundé (26 años) para la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2025, tal como han avanzado 'RMC Sport' y 'L'Équipe' y ha podido confirmar SPORT.

Las negociaciones entre ambas partes ya estaban muy bien encarriladas desde hace tiempo. Barça y Koundé tenían un principio de acuerdo y en las últimas horas se ha puesto a punto la documentación que faltaba por revisar para sacar adelante la renovación. Según la información de Fabrizio Romano, se espera que el nuevo vínculo se firme y se anuncie próximamente. Podría ser la misma semana que viene si no lo impiden cuestiones de agenda, pues cabe recordar que el futbolista forma parte de la expedición culé que este viernes ha iniciado la gira por Japón y Corea del Sur.

Pieza estructural en el proyecto de Hansi Flick, consolidadísimo en el lateral derecho del conjunto blaugrana y la selección francesa, la dirección deportiva del Barça ha trabajado intensamente en los últimos meses para mejorar y alargar el contrato de Koundé, que expiraba en 2027. El galo tenía muchos pretendientes, especialmente en la Premier League, pero en ningún momento se llegó a plantear su salida del Spotify Camp Nou.

Indiscutible

Aunque en sus dos primeras temporadas como blaugrana no acabó de asentarse como central, su posición original, y no se sentía demasiado cómodo en el carril diestro, la llegada de Flick le ha 'impulsado' a dar un paso adelante como lateral. Su filosofía de trabajo y su enorme capacidad de aprendizaje lo han convertido en un jugador diferencial en la banda derecha de la defensa. Tanto es así que el jugador francés no solo brilla en esta demarcación. También disfruta. Y esto, como no podría ser de otra forma, se nota en su rendimiento.

El pasado curso, Koundé disputó 53 partidos con la camiseta culé. Marcó cuatro goles y repartió ocho asistencias, una producción ofensiva considerable. Llegó a encadenar 104 partidos consecutivos entre el Barça y la selección hasta que descansó frente al RCD Mallorca el 22 de abril de 2025. Desgraciadamente, una semana y un día después sufrió una lesión muscular en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán que le impidió participar en la vuelta de la eliminatoria y en clásico que sentenció la Liga.

De hecho, el galo no pudo volver a jugar la pasada campaña y también se perdió la fase final de la UEFA Nations League con su selección. Ya recuperado de los problemas físicos, y con su renovación cerrada a falta del anuncio oficial, Koundé está preparado para seguir siendo importante en el Barça y ayudar al equipo catalán a luchar por todos los títulos.