Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili

Ya hay acuerdo entre FC Barcelona y RCD Mallorca por Jan Virgili. El jugador azulgrana será el segundo en viajar desde la ciudad condal a la isla en este mercado de fichajes tras la llegada de Pablo Torre.

Los bermellones se habían interesado durante todo el verano para fichar al extremo. Las necesidades del conjunto de Jagoba Arrasate pasaban por esa posición y el entrenador vasco estaba enamorado del canterano. Otra vez su implicación ha sido clave en la operación como ya lo fue con el cántabro.

Pedri y Pablo Torre / EFE

Ahora ya está todo cerrado. Jan Virgili firmará un contrato con el RCD Mallorca para las siguientes cinco temporadas y viajará este mismo miércoles hacia la isla para ser presentado.

El jugador se salió en el último encuentro en Maracaná ante Flamengo y tras la imposibilidad de jugar en el primer equipo por 'overbooking' se ha decidido por dar el paso a un conjunto de Primera División.

Venta por el 50% de sus derechos

Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, y Aritz Aduriz viajaron el pasado martes y este mismo miércoles a Barcelona para terminar de cuadrar los detalles de la operación. Además, los dos representantes se interesaron por otros nombres culés como Hector Fort y Dani Rodríguez, los dos están en la agenda mallorquinista.

Tras la reunión, los dos clubes llegaron a un acuerdo en torno a los 3,5 millones de euros y una opción de recompra para el Barça. A pesar de la venta, los azulgranas no perderán el control absoluto del jugador ya mantendrán el 50% de los derechos del jugador.

Ortells y Aduriz, reunidos ahora mismo con Deco en la Ciutat Esportiva. / SPORT

El jugador viajará a Palma para ponerse a las órdenes de Jagoba Arrasate que este sábado se enfrentarán al Real Madrid en la tercera jornada de Liga. El Mallorca necesitaba extremos y Virgili era el nombre preferido del técnico vasco.

Una oportunidad en Primera

Sus gran nivel con el Barça Atlètic y la selección sub-19 no habían pasado desapercibidas para Hansi Flick que lo llamó para los primeros entrenamientos de la temporada, pero finalmente no se lo llevó a Estados Unidos por la gran cantidad de jugadores que tenía en esa posición.

Raphinha y la llegada de Marcus Rashford taponaban la progresión del canterano y con el filial en Segunda Federación se vio con buenos ojos una salida pero manteniendo control sobre el jugador.

En Mallorca podrá luchar por un puesto en el once inicial. Jagoba Arrasate llevaba dos temporadas pidiendo extremos y los refuerzos de la temporada pasada no fueron del agrado del técnico. Con Jan Virgili y Pablo Torre, los baleares suman más efectivos en su ataque, aunque aun tienen diversas carpetas para cerrar como las salidas de Pablo Maffeo y Cyle Larin. Los dos futbolistas terminaron enemistados con la grada y han estado apartados en los dos primeros encuentros de la Liga.