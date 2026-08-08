Acuerdo total Ferran Torres-PSG: ¡Empiezan las negociaciones con el Barça!

Con el permiso de Ronald Araujo, que se marchará cedido al Liverpool hasta el final de la temporada 2026/27, y Marc Casadó y Roony Bardghji, a los que Deco y Flick ya han comunicado que deben buscarse equipo antes de que finalice el mercado, Ferran Torres es el gran nombre propio de la 'operación salida' en el FC Barcelona. El delantero valenciano, al que resta un año de contrato, abrió la puerta a cambiar de aires en su 'gira' por Estados Unidos... y está más cerca de nunca de abandonar el Spotify Camp Nou.

Tal como avanzó SPORT, Ferran dio el 'sí, quiero' al PSG esta semana. El de Foios autorizó a la dirección deportiva de Luis Campos a iniciar negociaciones con el Barça con la idea de que se cerraran antes del día 12 de agosto, cuando debería incorporarse a la pretemporada blaugrana. El atacante, con un acuerdo con el club francés para las próximas cuatro temporadas, quiere unirse al proyecto de Luis Enrique y así se lo trasladó al que ha sido su míster los últimos dos años.

Llamada a Flick

De hecho, según 'Jijantes', Ferran llamó directamente a Flick hace unos días para comunicarle oficialmente sus intenciones de dejar el Barça y firmar con el PSG. Una vez el técnico alemán conoció de primera mano la voluntad del atacante empezaron las negociaciones entre clubes. El diario 'Marca' añade que desde el Parque de los Príncipes están dispuestos a llegar hasta los 50 millones de euros por el traspaso y que en estos momentos las posturas están muy cerca. Aún no ha habido ninguna oferta formal.

El Barça reconoce que es consciente tanto de las intenciones del jugador como del interés del PSG en obtener sus servicios. Ferran entraba en los planes de la dirección deportiva y Deco pretendía ofrecerle la renovación en septiembre, con el mercado de fichajes cerrado, por cuestiones relacionadas con el 'fair play' financiero. El internacional español, sin embargo, prefiere hacer las maletas rumbo a París e iniciar una nueva etapa profesional tras ser el héroe de España en el Mundial de 2026.

Negociaciones en marcha

El club catalán, que no está dispuesto a hacer ninguna 'locura' para retener a Ferran ni saltarse la escala salarial establecida, no se opondrá a su salida, pero tampoco lo 'regalará' al PSG por mucho que le quede un año de contrato. Los responsables deportivos culés valoran al valenciano y esperan recibir una cantidad que se ajuste a los precios actuales de mercado.

Todos los caminos apuntan hacia la misma dirección y todo apunta a que uno de los culebrones del verano en el Spotify Camp Nou está cerca de resolverse. El Barça nunca ha sido partidario de cerrar las puertas a ningún jugador y el PSG está dispuesto a hacer una apuesta importante para no tener que esperar hasta 2027 para que el de Foios quede libre. Las piezas del 'rompecabezas' empiezan a encajar.