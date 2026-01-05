Acuerdo total entre Barça y Al-Hilal por Joao Cancelo

El fichaje de Cancelo por el FC Barcelona sigue avanzando a una velocidad vertiginosa. Los azulgranas han enviado su primera oferta oficial hoy mismo al Al-Hilal para intentar conseguir la cesión del portugués y esta estaría muy cerca de hacerse oficial.

Los azulgranas pagarán unos cinco millones de euros de su ficha para este medio curso que resta, lo que quiere decir que el jugador se bajará más del 50% de su salario para volver a Barcelona. Sus ganas han sido clave para que este fichaje se llevara a cabo.

Según ha podido saber SPORT, ya existe un acuerdo verbal entre los dos clubes y actualmente se están redactando los contratos para hacer oficial el fichaje. Los culés están aprovechando sus primeras horas en Arabia Saudí y ya tienen cerrada su primera incorporación del mercado de invierno.

Cancelo estaba en una situación incómoda en Arabia tras discutirse con Simone Inzaghi y quería volver a Europa desde hace meses. El portugués se ofreció al Barça incluso antes de la lesión de Christensen, pero por fair play era imposible en ese momento. Finalmente, la baja de larga duración del danés da luz verde a inscribir a Cancelo.

Hansi Flick ya dejó claro en rueda de prensa que el equipo necesitaba alguna incorporación en defensa. Los azulgranas han puesto sus ojos en el portugués, entendiendo que pueden traer a un jugador de primer nivel a un buen precio. La idea de Hansi Flick era incorporar a un central que pudiera actuar de lateral en determinados encuentros para solventar las urgencias en defensa. Pero la opción Cancelo ha ido ganando peso en la dirección deportiva por la calidad del jugador, su precio asequible y, sobre todo, por su voluntad de volver, que ha sido clave para hacer efectivo el movimiento.