¡Acuerdo total Barça-Adeyemi!

La operación Adeyemi va tomando cuerpo y podría estar ya muy avanzada. El periodista Fabrizio Romano revela que el jugador alemán ha llegado ya a un acuerdo total con el Barça a nivel de temporadas y salario y el futbolista habría pedido al Borussia Dortmund que negociaran su traspaso hacia el Camp Nou de forma inminente. El Barça ya ha enviado una primera oferta para hacerse con los servicios del extremo y es más que probable que se pueda llegar a un acuerdo de forma inmediata, ya que el Dortmund desea vender al jugador tras no haber llegado a acuerdo alguno para concretar su renovación.

Adeyemi siempre ha querido jugar en el Barça y ya en el pasado reveló sus intenciones y su pasión por el club blaugrana de forma pública. Nunca ha escondido sus preferencias y se puso en manos de Jorge Mendes para tratar de vestir la camiseta blaugrana. Mendes ya intentó su llegada el pasado verano aunque el límite salarial y las dudas por su rendimiento echaron atrás la operación. Ahora se han dado todos los condicionantes para que pueda fichar y el futbolista está poniendo todo de su parte para no perder la oportunidad.

Adeyemi ya comunicó en el mes de febrero que no tenía intención de renovar -su contrato expira en el 2027- pese a que el club alemán se comprometió a subir su salario de forma paulatina en un contrato a largo plazo. Finalmente, el Dortmund retiró la oferta esta primavera y le consideró como transferible a la espera de que llegara una oferta adecuada para negociar su salida. Desde la Premier no ha llegado ningún interés relevante y su Jorge Mendes ha conseguido que el Barça luche por su incorporación.

A partir de ahora y con las cartas encima de la mesa, las opciones negociadoras para el Barça son muy favorables. El Dortmund debe vender sí o sí a Adeyemi y el jugador ya ha dejado claro que solo aceptará ir al Barça. Su tasación es de 40 millones de euros, pero puede salir por menos y, además, no se descarta que entre algún futbolista en la operación. La prisa corre ahora cargo del club alemán, que sabe que cada día que pasa el futbolista puede bajar de valor.

Adeyemi tiene 24 años, por lo que el Barça le ha planteado un contrato a largo plazo para que la amortización sea baja. La operación ideada por Jorge Mendes invita a pensar que el extremo tendrá un encaje salarial favorable en el límite del club blaugrana por lo que se considera una operación interesante desde el punto de vista económico. Solo queda por ver el acuerdo final entre clubs, algo que podría darse en un periodo corto de tiempo.