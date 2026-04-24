Acuerdo del Inter con el posible sustituto de Bastoni

El mercado de fichajes de verano todavía debe arrancar pero como es lógico todos los clubes, incluido el FC Barcelona, trabajan ya para definir sus estrategias de altas y bajas y situarse en cabeza para cerrar las contrataciones. También es el caso del Inter de Milán que, entre otras posiciones, busca reforzar la de defensa central una vez que ha confirmado que el interés del Barça por el internacional italiano Alessandro Bastoni es serio y quiere negociar por él.

El club lombardo se prepara para la posible salida de Bastoni, consciente de que el interés del FC Barcelona por el jugador es firme y el propio Alessandro parece dispuesto a atender la oferta del club catalán. De ahí que ya ha dado los primeros pasos, según la Gazzetta dello Sport, para hacerse con el defensa central zurdo del Sassuolo Tarik Muharemovic.

El internacional bosnio llegó al Sassuolo procedente de la Juventus, primero como cedido (2024/25) y después en una operación de traspaso (2 millones de euros) que permitió a la 'Vecchia Signora' mantener el 50% de una futura operación de traspaso. A sus 23 años, Muharemovic está cuajando una buena campaña en su club (29 partidos, 2 goles y 2 asistencias) y también brilló en los play off de clasificación para el Mundial 2026 en los que Bosnia- Herzegovina eliminó a Gales y a la propia Italia en sendas tandas de penaltis.

La Juventus... y la Premier

Con contrato hasta junio de 2031, el Inter ha seguido al central bosnio y ante los movimientos del Barça en torno a Bastoni y la posibilidad real de que el italiano acabe recalando en el Spotify Camp Nou, ha contactado con el entorno de Muharemovic para establecer un principio de acuerdo sobre la duración del contrato (cinco años) y las cifras . Se interpreta como un paso importante pero no decisivo porque todavía quedaría la negociación entre los clubes y podría no resultar sencilla.

El Sassuolo está dispuesto a facilitar la salida de Muharemovic, pero Giovanni Carnevalli, administrador delegado del club, dejó claro a la 'Gazzetta' que "si llegase un club de la Premier, su valoración cambiaría", consciente de que podrían conseguir una cifra de traspaso muy superior. Y, por otra parte, no hay que olvidar la mencionada cláusula de la Juventus, aunque el Inter piensa que podría utilizar la baza de la voluntad del defensa bosnio para decantar el fichaje. Todo queda a expensas a cómo se desarrolle el mercado en los próximos meses y de que finalmente se confirme la salida de Bastoni al Barça, poniendo en marcha esta operación paralela.