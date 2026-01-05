Acuerdo Al Hilal-Inter por Cancelo...a la espera del OK del jugador

Joao Cancelo empieza a complicarse para el Barça. El Inter de Milán, club que también le pretende en este mercado invernal, habría llegado a un acuerdo con el Al Hilal para concretar la cesión en unos términos a los que el club blaugrana difícilmente podrá llegar. El Inter se quedaría seis meses con el portugués en un intercambio de cesiones, ya que para Arabia Saudí irían o bien Acerbi o bien De Vrij. El Al Hilal busca central y los dos futbolistas interistas interesan, por lo que estaría de acuerdo en cerrar la operación en las próximas horas. Todo depende ahora del OK de Cancelo, quien está presionando al Barça para que de un paso al frente.

La opción Cancelo está encima de la mesa del Barça desde finales de diciembre. El lateral fue ofrecido por su agente, Jorge Mendes, dejando claro que el Al Hilal asumiría una parte de su millonario contrato en Arabia para que pudiera vestir de blaugrana. Además, Cancelo estaba dispuesto a rebajarse el salario siempre que su destino fuera el Barça ya que siempre ha priorizado su regreso al Camp Nou muy por encima de cualquier otra oferta.

La situación fue estudiada por el Barça, quien pidió un tiempo para tomar una decisión ya que manejan otras alternativas para reforzar la defensa. Hansi Flick era más partidario de firmar a un central que pudiera jugar de lateral en determinados partidos, pero la oportunidad de Joao Cancelo se tiene muy en cuenta en la dirección deportiva por la calidad del futbolista y por sus ganas de regresar al Barça por encima de todo. Creen que podrían cuadrar el salario a pagar en estos seis meses con el dinero que podrán utilizar con la baja de Christensen.

El futbolista ha apremiado al Barça para que tomen una decisión, ya que el Al Hilal le está presionando para que salga hacia el Inter y porque el equipo italiano podría retirar su oferta en el caso de que deba esperar más de 48 horas. Flick, Deco y Laporta se verán las caras en Arabia Saudí para tratar sobre el mercado y responder a Cancelo de forma inminente. Hay debate sobre la decisión a tomar y no desean precipitarse.

El Barça entiende que en las últimas semanas de mercado puede surgir alguna buena oportunidad de mercado en cuanto a centrales y hay algunos nombres que gustan como el defensa zurdo del Manchester City, Nathan Aké, que desea marcharse para tener más minutos. Jorge Mendes está presionando por Cancelo y el hecho de que el Barça esté en Arabia Saudí podría provocar un vuelco en la operación. Por ahora, el Inter ha hecho su trabajo a la espera de acontecimientos y todo indica que el Al Hilal prefiera que vaya a Italia.