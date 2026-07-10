Acuerdo por el fichaje de Adeyemi: las cifras del traspaso entre Barça y Borussia Dortmund

El FC Barcelona se ha marcado como próximo objetivo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada el fichaje del delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi y todo indica que la estrategia diseñada por el director deportivo Deco acabará dando sus frutos. La intención del ejecutivo azulgrana es hacerse con los servicios de un futbolista contrastado, pero que a la vez tiene un largo recorrido por su juventud, pero manteniendo la operación de unos márgenes económicos ajustados. Según Fabrizio Romano, Barça y BVB ya han llegado a un acuerdo que satisface a las dos partes.

El periodista especializado en mercado ha confirmado que el Barça pagará al conjunto alemán un total de 27 millones de euros fijos por el extremo, más 7 millones en variables que se cobrarán en función de los títulos y partidos que el jugador germano sume con la camiseta blaugrana.

Adeyemi, que finaliza contrato en junio de 2027, rechazó a principios de año la oferta de renovación del Dortmund. Desde entonces, el club renano es consciente de los deseos de Karim, que desea probar fortuna lejos de la Bundesliga para relanzar su carrera y consolidarse en la élite. Por tanto, al mismo tiempo que ya trabaja para encontrar su reemplazo en la plantilla -ha surgido el nombre de Said El Mala-, intenta cerrar una buena operación que le garantice ingresar una cantidad por su traspaso, pues corre el riesgo de que el próximo verano se vaya con la carta de libertad bajo el brazo.

El internacional alemán -que no entró en la lista de internacionales de Julian Nagelsmann para el Mundial 2026- nunca ha ocultado que el Barça era uno de sus clubes de destino soñados si dejaba la Bundesliga, un sentimiento que se acentuó con la llegada de Hansi Flick, quien en 2021 le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania, al banquillo del Spotify Camp Nou.

El Barça mejora la oferta

El Borussia Dortmund habría rechazado una primera propuesta del FC Barcelona, considerada insuficiente por el conjunto alemán. La primera oferta blaugrana se situaba lejos de los cerca de 40 millones de euros en los que el club renano valora a Karim Adeyemi, ya que incluía alrededor de 20 millones fijos y la posibilidad de reservarse un porcentaje de una futura venta.

La entidad catalana, por su parte, se había marcado un techo económico claramente inferior y no contemplaba alcanzar las cifras inicialmente exigidas por el Dortmund. Si las negociaciones se cierran en las próximas horas según lo previsto, incluso existe la posibilidad de que el extremo alemán se incorpore a tiempo para participar en el stage de pretemporada que el conjunto blaugrana realizará en St. George's Park (Birmingham) a partir del próximo 27 de julio.