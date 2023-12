Acuerdo de colaboración entre el Barça y CeleBreak

El Barça amplía su portfolio de start-ups participadas incorporándose a una compañía que ha desarrollado una app que permite encontrar dónde y con quién jugar partidos de fútbol amistosos El Barça apuesta por una nueva línea estratégica en la que entra CeleBreak que funciona como un punto de encuentro del fútbol amateur

El Barça Innovation Hub (BIHUB) amplía su portfolio de start-ups participadas incorporándose a CeleBreak, una compañía que bajo el lema Juega cuándo y dónde quieras, ha desarrollado una app que permite encontrar dónde y con quién jugar partidos de fútbol amistosos.

CeleBreak funciona como un punto de encuentro del fútbol amateur; una comunidad global donde todo el mundo puede encontrar su encaje, con todos los elementos necesarios para poder disfrutar de una experiencia futbolística innovadora que resuelve contratiempos habituales como por ejemplo: "me falta equipo", "no tenemos a nadie en la portería" o "no encontramos campo”.

Fomento del deporte local

Esta aplicación, creada en 2018, permite escoger entre cuatro modalidades: fútbol femenino, masculino, mixto y fútbol sala y, además, también ofrece a los usuarios la posibilidad de incorporarse a entrenamientos, torneos y ligas. Cuenta con más de 30.000 personas que han jugado en los últimos doce meses y está operativa en las ciudades de Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia; y en Alemania, en Fráncfort y en Múnich. Hasta ahora ha ayudado a hacer realidad más de 35.000 partidos en más de 50 campos de fútbol.

CeleBreak y el BIHUB trabajarán conjuntamente para desarrollar experiencias innovadoras que construyan comunidades en torno al fútbol por todo el mundo, poniendo énfasis en fútbol femenino y en el poder del deporte para fomentar la socialización y los hábitos saludables.

Los entrenadores del Barça Academy también aportarán sus conocimientos como místers -de forma puntual- con algunos de los equipos de CeleBreak y, siguiendo con la comunidad azulgrana, también se fomentará la participación de los socios y socias del FC Barcelona en esta plataforma.

El Barça Innovation Hub cumple dos años | FCB

Una start-up innovadora

CeleBreak es la cuarta start-up participada por el BIHUB tras el anuncio en los últimos meses de la entrada en el accionariado de Visualfy, OLIVER y Onalabs.

Desde hace unos meses el Barça Innovation Hub (BIHUB) explora con éxito una nueva línea estratégica que apuesta por el talento emprendedor en el sector del deporte y esto se materializa en la entrada del BIHUB en el accionariado de varias start-ups que ofrecen productos audaces y servicios de valor.

Estas inversiones tienen como principal objetivo multiplicar el motor de innovación del Club en un entorno donde las empresas emergentes son capaces de adaptar tecnologías y soluciones de gran proyección mucho más rápido que las grandes compañías.

El Club, a cambio, ofrece sus principales activos de marca, su know-how, el acceso a los deportistas y las instalaciones, y abre la puerta a estas compañías a establecer sinergias con sus stakeholders.

Una apuesta estratégica

El presidente del Barça Joan Laporta ha valorado positivamente este acuerdo: “El FC Barcelona está orgulloso de apoyar las start-up del mundo del deporte mediante el programa de entrada en su accionariado que realizamos desde el BIHUB. La expansión de esta iniciativa es una apuesta estratégica del Club que permite abrir nuevas vías para interactuar con los aficionados y participar en la transformación digital del deporte desde una posición privilegiada. La entrada del BIHUB en el accionariado de CeleBreak nos conecta con la vertiente amateur y colaborativa del mundo del fútbol, que ayuda a cubrir unas necesidades que cualquier jugador aficionado puede haber experimentado.”