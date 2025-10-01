Acuerdo cerrado: ¡Frenkie de Jong renovará con el Barça hasta 2029!

Ya hay resolución para la renovación de Frenkie de Jong. Tras muchos años de dudas respecto a uno de los contratos más polémicos del Barça, según ha podido saber SPORT el club azulgrana acaba de cerrar su continuidad para los próximos tres años. La decisión llega después de unas semanas de negociaciones intensas en las que los agentes del futbolista han mantenido un contacto constante con el director deportivo, Deco.

Una negociación rápida y efectiva

Las reuniones, tanto presenciales como telefónicas, han permitido avanzar con rapidez hasta alcanzar un acuerdo total. La cumbre presencial que SPORT adelantó hace unas semanas resultó determinante para encarrilar la operación. En aquel encuentro, los representantes de De Jong trasladaron al club el deseo del jugador de renovar lo antes posible y de facilitar el proceso sin generar obstáculos, algo que fue muy bien visto por la entidad.

La sintonía entre ambas partes ha sido absoluta. Tanto el futbolista como el Barça coincidían en la necesidad de resolver cuanto antes un asunto que en el pasado había generado tensiones. La diferencia respecto a etapas anteriores es evidente, ya que la relación con el antiguo agente del neerlandés, Ali Dursun, fue mucho más complicada y cuando parecía que las negociaciones iban viento en popa, algo sucedía que obligaba al Barça a tener que volver a empezar.

Las partes ya firman documentos

Con su nuevo agente, el abogado Sebastien Ledre, el acuerdo se cierre en tiempo récord. Según ha podido saber SPORT, las conversaciones están tan avanzadas que las partes han iniciado ya el proceso de intercambio de documentos. De Jong ha dado su aprobación definitiva al contrato y el director general del club, Manel del Río, ha sido el primero en firmar para autorizar la operación.

En los próximos días se completarán los trámites que restan. Falta únicamente la rúbrica del presidente Joan Laporta y la del vicepresidente Rafa Yuste, así como otros miembros de la junta directiva, que lo harán en breves. La previsión es que en un plazo máximo de una semana todo quede cerrado de manera oficial.

Con esta renovación, el Barça asegura la continuidad de un futbolista clave en su proyecto deportivo. De Jong ha demostrado en las últimas temporadas ser una pieza fundamental en el centro del campo para Hansi Flick, siendo una de las piedras angulares en las que se basa su proyecto.

Tras varios años de idas y venidas, Frenkie, por fin, renovará hasta 2029.