Acuerdo cerrado del Barça por Hamza Abdelkarim

Tras convertirse en uno de los culebrones de este mercado de invierno, parece que el Barça está a punto de dar luz verde al fichaje del atacante egipcio Hamza Abdelkarim. Las negociaciones con el Al-Ahly han sido duras y la cantidad del traspaso y los variables han supuesto un tira y afloja constante entre la entidad catalana y la africana.

Según ha podido saber SPORT, el Barça está revisando documentos antes de dar el OK definitivo a la llegada de uno de los delanteros más prometedores del fútbol egipcio y africano en general. El chico cumplió los 18 años el pasado 1 de enero y fue uno de los destacados de su selección en el pasado Mundial sub'17. Marcó dos goles y dio un pase de gol en cuatro encuentros.

TRABAS BUROCRÁTICAS

La operación estaba estancada hasta ahora porque el Barça llevaba cinco días esperando el envío de los documentos por parte del Al-Ahly. De hecho, el club ha llegado a plantearse dejar correr la operación por todas las trabas burocráticas que se estaba encontrando.

La situación respecto a su prolongación de contrato ya se ha solucionado y el futbolista renovará por una temporada adicional con Al Ahly para que, en caso que finalmente el FC Barcelona no ejecute la opción de compra por él, cifrada en 3 millones de euros más cinco en variables, su club actual no pierda el control sobre él.

Abdelkarim Hamza, con la camiseta del Al Alhy / EFE

Solo faltaba por resolver la situación con el Fair Play Financiero, ya que aun cuando se trata de una cesión sin obligación de compra, al ser tan asequibles los objetivos para que se ejecute, lo más probable es que se compute en la masa salarial, por lo que sería la inminente salida de Mbacke Fall la que podría desencadenar en su llegada, al generar el margen necesario.

De esta manera, una vez que renueve y se firme el acuerdo entre las tres partes involucradas, el jugador viajará a Barcelona y se incorporará a los entrenamientos de los dirigidos por Juliano Belletti. Una vez el acuerdo se cierre, el egipcio se sumará a la incorporación de Joaquín Delgado para aumentar las opciones en ataque, que se habían visto muy lastradas principalmente por las lesiones de Víctor Barberá y Óscar Ureña. Actualmente, el Barça Atlètic está en play-offs de ascenso a Primera Federación, situado en la quinta posición y a cuatro puntos del Poblense, primer clasificado, en el único puesto de ascenso directo.

DOS O TRES FICHAJES MÁS

Como contamos en SPORT, más allá de la llegada de Hamza el club trabaja en dos o tres incorporaciones más para el Barça Atlètic. La prioridad ahora es el central. Con las salidas de Mbacke y Cuenca Belletti se queda solo con Álvaro Cortés como central sano y con ficha del filial. Se rastrea el mercado nacional e internacional para que lleguen una o dos piezas de garantías. Además, también se persigue un extremo. La lesión de Sama Nomoko ha dejado tocada esa demarcación y aún le queda a Óscar Ureña para regresar.