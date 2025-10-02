Acuerdo cerrado Barça-Frenkie de Jong: solo falta estampar la firma

La noticia que muchos querían escuchar tras tanta rumorología y especulaciones. Tal y como avanzamos en exclusiva ayer en SPORT, el Barça ha cerrado definitivamente el acuerdo para la renovación de Frenkie de Jong. Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los contratos más polémicos del club y tras varios meses de negociacion, la entidad azulgrana ha logrado encarrilar con éxito la continuidad del centrocampista neerlandés, que renovará hasta 2029.

El acuerdo se alcanzó después de semanas de intensas conversaciones entre los abogados del jugador y el director deportivo, Deco. La relación entre ambas partes, muy fluida, por cierto, ha sido determinante para que las negociaciones avanzaran sin problemas. El papel del nuevo agente de De Jong, el abogado Sebastien Ledure, ha resultado clave para agilizar un proceso que en etapas anteriores, con Ali Dursun al frente, solía complicarse y alargarse en exceso.

Frenkie, papel clave

La predisposición del futbolista ha sido esencial. Desde el primer momento, De Jong ha mostrado ganas de continuar en el Barça y le aseguró a sus nuevos abogados que solo existía la posibilidad de permanecer en Barcelona. Esa buena sintonía permitió que las conversaciones se resolvieran con rapidez y que ya se hayan intercambiado los primeros documentos contractuales.

Ahora el proceso está en su fase final. En los próximos días está previsto que los miembros de la junta directiva den su aprobación al acuerdo, un trámite habitual en cualquier renovación o fichaje. Posteriormente deberán estampar su firma tanto el presidente Joan Laporta como el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, lo que dará por concluida la operación. Por último, se convocará el tan esperado acto de renovación en el que el neerlandés firmara el nuevo contrato.

Renovación inminente

De esta manera, una vez completadas las últimas firmas, Frenkie de Jong quedará automáticamente renovado hasta 2029, garantizando la continuidad de un jugador clave para Hansi Flick. Su capacidad para aportar equilibrio y en el centro del campo azulgrana lo han convertido en un futbolista imprescindible para el proyecto del alemán.

Con este acuerdo, el club se asegura la presencia de uno de sus jugadores más determinantes y a su vez envía un mensaje de estabilidad. Por mucho que el club esté en una limtante situación económica, sigue siendo capaz de retener a todas sus estrellas y, poco a poco, extender sus contratos para construir el Barça del futuro. Pese a las constantes críticas que ha recibido en los últimos años --muy especialmente por la polémica de su contrato--, la gran mayoría de la afición se ha rendido a los pies del holandés, que está en uno de los mejores momentos de su carrera.