Acuerdo entre Barça, el Taxi y el Ajuntament por el contrato de Uber

El FC Barcelona y el sindicato Élite Taxi han llegado a un acuerdo para desconvocar el "parón total" que había convocado el sector del taxi barcelonés por el acuerdo que iba a cerrar el club azulgrana con Uber y que iba a convertir a la multinacional estadounidense en uno de sus partners oficiales.

Estaba previsto que la protesta de los taxistas se pusiera en marcha este martes a partir de las 17:00 horas hasta las 22:00 horas coincidiendo con la disputa del Barça-Olympiacos (18:45 horas) de la Champions y la intención era colapsar los accesos al Esadi Olímpic de Montjuïc y la zona de las oficinas del club en Arístides Maillol.

Este martes por la mañana se llevó a cabo una reunión en las oficinas del Barça entre los responsables del club y Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, con el expresidente Joan Gaspart como intermediario.

Taxis de noche en Barcelona. / Joan Puig

Élite Taxi considera que Uber "lleva años actuando fuera de la ley, explotando trabajadores y atacando el transporte público de la ciudad. El taxi de Barcelona dice basta”, según señaló a través de un comunicado previo. Por otra parte, Tito Álvarez, quien confesó que el Barça "es mi club de toda la vida", había señalado que el sindicato había tratado "por activa y por pasiva" de llegar a un acuerdo con el Barça para descongestionar los accesos a Montjuïc, sin éxito, y había apelado "al corazón" de Joan Laporta para solucionar un problema con el taxi "porque el negro y amarillo es uno de los símbolos de Barcelona y Catalunya".

El club tenía previsto presentar este miércoles 22 de octubre su acuerdo con Uber con un acto oficial en el Spotify Camp Nou, por el cual la multinacional estadounidense de VTC se convertiría en "nuevo Partner Oficial del FC Barcelona". Por parte blaugrana iban a asistir a la presentación del fútbolista d ela primera plantilla Pau Cubarsí, el CEO del club, Manel del Río, y el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu.

El conflicto entre el Barça y Élite Taxi por este acuerdo llegó en un momento en el que el sector del taxi y las plataformas de transporte con conductor (VTC) están a la espera de que el Parlament de Catalunya apruebe la nueva Ley del Taxi.

Tras años de enfrentamientos judiciales y protestas en las calles de Barcelona, la nueva normativa establecerá un nuevo marco al sector, eliminando las VTC urbanas en Barcelona y reservando este servicio exclusivamente a los taxis.