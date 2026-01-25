¡Acuerdo Barça-Defensor por la gran joya del fútbol uruguayo!

Va a ser una semana muy movida en cuanto a la llegada de jóvenes talentos al Barça. Una vez confirmado el fichaje del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, el siguiente en firmar puede ser la gran joya del fútbol uruguayo: Patricio Pacífico. El club blaugrana y Defensor, equipo en el que milita el defensa zurdo, ya han llegado a un acuerdo de cesión y la operación se concretará en las próximas horas.

El Barça está plenamente convencido de que puede fichar a uno de los defensas del futuro, por lo que en este caso la operación prácticamente es un traspaso. De hecho, desde Uruguay apuntan a que si Pacífico juega un mínimo de diez partidos, el Barça debería ejecutar la compra por unos 2 millones de euros por el cincuenta por ciento, ampliable en el futuro. Y en el club blaugrana existe el convencimiento de que será así.

El Barça, en estos momentos, está cerrando el acuerdo con el futbolista en una negociación que se ha hecho directo de club a club y sin intermediarios de por medio. Patricio firmaría por tres años y medio por el club blaugrana y se espera que viaje ya la próxima semana a Barcelona.

Los ojeadores del club blaugrana llevan mucho tiempo siguiendo al futbolista, que ya se ha asentado en el fútbol profesional. Puede jugar como lateral zurdo, central zurdo e, incluso, como pivote ya que tiene muy buena salida de balón. Varios clubs europeos estaban al acecho por lo que el Barça decidió avanzar el fichaje previsto para el verano. La salida de Cuenca también ha facilitado su llegada.

El club blaugrana ahora se centra en la llegada de otro central, que será el holandés Juwensley Onstein, y de un extremo, que sería Ajay Tavares, del Norwich. El club blaugrana, además, tiene encarrilado algún fichaje más de cara al verano en claros movimientos para encontrar talento a buen precio.