Acuerdo Barça-Bastoni: Y ahora, negociación inminente con el Inter

Paso importante en las negociaciones para que el Barça logre cerrar el fichaje del central Alessandro Bastoni para el próximo proyecto deportivo. Habría ya un principio de acuerdo entre el futbolista del Inter y el club blaugrana para las próximas cinco temporadas a expensas de cerrar una negociación económica con el Inter. Los contactos oficiales entre clubs pueden darse ya de forma inminente en una operación que el Barça aspira a cerrar antes del comienzo del Mundial como una de sus grandes prioridades de mercado. Ahora viene lo duro porque hay diferencias económicas por la tasación del futbolista, aunque todas las partes buscan un escenario de acuerdo.

Según informa 'La Gazzetta dello Sport', Bastoni está totalmente de acuerdo ya en abordar su salida del Inter y en el club italiano están informados ya de los movimientos que se han dado en las últimas semanas y de la decisión del futbolistas. Bastoni quiere un acuerdo amistoso para salir, por lo que espera que las negociaciones lleguen a buen puerto en las próximas semanas. En temporadas anteriores, el internacional italiano había tenido propuestas muy importantes pero siempre había pedido al club que no las escuchara, pero ahora ha dado el paso por lo que la operación ahora ya está en manos de los dos clubs.

La propuesta del Barça a Bastoni es ambiciosa y acorde con el fichaje de un futbolista considerado estratégico para la entidad blaugrana. Bastoni subirá su salario de forma considerable y se asegura un proyecto a largo plazo descartando una posible renovación con el Inter. El italiano, eso sí, tiene claro que si no se puede llegar a un entente entre los dos equipos se quedaría sin ningún problema en el Inter. Para Bastoni solo existen dos opciones: o Inter o Barça, pero ya se decantaría totalmente por el club blaugrana.

El Inter ha mantenido silencio sobre este tema hasta esta semana, cuando su director deportivo Piero Ausilio, apeló directamente al Barça a mover ficha. En estos últimos meses han conocido del interés del Barça por los agentes del jugador, pero nunca se ha producido contacto oficial alguno con el club blaugrana. El entorno de Bastoni ha ido sondeando una posible tasación del central y ahora ha llegado la hora de la verdad. El Inter aspira a sacar lo máximo y el Barça entiende que las condiciones económicas han cambiado en una temporada muy dura del futbolista tanto con su club como con la selección italiana.

Desde Italia se apunta que el Inter parte con un precio de 70 millones de euros. Están abiertos a un fijo más bajo y variables, pero en el Barça este tipo de operación no encaja. El club blaugrana estaría más por la labor de un acuerdo sobre unos 45-50 millones de euros aportando, además, a algún futbolista joven de la plantilla blaugrana que pudiera tener una tasación superior a los 10 millones de euros. Han surgido nombres como Héctor Fort, pero en el Inter gusta el sueco Bardghji e interesa el meta Aaron Yaakobishvili, que está completando una gran temporada en el Andorra y tiene una inmensa proyección. Hay vías para el entendimiento y todo tiene pinta de que puede acabar en acuerdo.