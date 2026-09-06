¿Quién se acuerda de Julián Álvarez?

Solo se han disputado cuatro jornadas, pero son suficientes para comprobar que el Barça es el gran favorito para ganar una Liga que ya ha levantado en sus dos últimas ediciones. La dirección deportiva que lidera Deco ha puesto en manos de Hansi Flick una plantilla excelente tras un mercado veraniego sobresaliente y el entrenador alemán le está dando brillo a un grupo espectacular.

En Mestalla, el Barça consiguió su tercera manita en cuatro jornadas. Cinco al Elche, cinco al Rayo Vallecano y cinco al Valencia. Diecisiete goles a favor en cuatro partidos con los dos marcados ante el Athletic para disipar las dudas que podían generar las marchas de Lewandowski y Ferran Torres y la no llegada de Julián Álvarez.

Probablemente, el Barça volverá a intentar en el futuro el fichaje del argentino, que sigue asqueado en el Atlético de Madrid, pero de momento nadie echa en falta su contratación. Flick es de las mejores cosas que le han pasado al Barça en los últimos tiempos y el alemán se ha inventado un falso delantero centro con Raphinha con un rendimiento excelente. Suma seis goles el brasileño para ser el máximo realizador del campeonato y está bien apoyado por otros jugadores como Fermín y Lamine Yamal, que llevan cuatro tantos cada uno. El primero ha iniciado la temporada de forma excelente tras haber pasado un mal verano por culpa de una inoportuna lesión que le dejó sin Mundial. El de Rocafonda, vuelve a ser feliz. Marcó sus dos primeros goles de la temporada el pasado lunes contra el Rayo y repitió con otros dos tantos en Mestalla. Ya está preparado para el estreno en la Champions del próximo miércoles e iniciar el asalto al que es el gran objetivo de la temporada.

La Liga

Nadie en el club esconde que ganar el título europeo es importante tras una sequía que se alarga desde el 2015, pero también tienen todos claro en el Barça que volver a ganar la Liga es importante, pues la regularidad en el campeonato doméstico suele llevar a los azulgranas a éxitos europeos. De momento, el conjunto de Flick es el único que ha ganado los doce puntos que se han disputado y empieza a marcar territorio ante sus rivales. Esto acaba de empezar y puede dar muchas vueltas, pero el Barça suma ya tres puntos más que el Real Madrid tras la derrota de los de José Mourinho en Sevilla ante el Betis, mientras son ya cinco los puntos que ha perdido el Atlético de Madrid. Los rojiblancos argumentaron que no querían vender a Julián Álvarez al Barça para no reforzar a un rival directo, pero ya están descolgados con cuatro jornadas disputadas tras ceder puntos ante el Villarreal y el Athletic. Y es que seguir el ritmo de este Barça que mete miedo a todos sus rivales va a ser difícil.