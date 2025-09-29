Actualizada la enfermería del PSG

Barça y PSG se enfrentan este miércoles en el Olímpic Lluís Companys en la segunda jornada de la primera fase de la Champions. Ambos equipos llegan al partido con bajas importantes. Hansi Flick, por ejemplo, no podrá contar con ninguno de los siguientes futbolistas: Joan Garcia, Gavi, Fermín, Raphinha y Ter Stegen. Se espera que Alejandro Balde reciba el alta médica antes del choque y pueda entrar en la lista de convocados.

También son importantes las bajas que tiene Luis Enrique. Confirmadas están las de Ousmane Dembélé, Marquinhos y Désiré Doué. El primero, reciente ganador del 'Balón de Oro', se lesionó jugando con la selección francesa en el isquiotibial de la pierna derecha. Sigue de baja y viajará a Qatar para recuperarse, algo que ya hizo en su día cuando era jugador del Barça. El central brasileño, lesionado en el cuádriceps de la pierna izquierda, tampoco viajará a Barcelona. Doué, que también se lesionó jugando con la selección francesa, también sigue de baja. Sufre una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

Tres bajas importantes en el campeón de Europa que podrían ser cuatro, pues no es seguro que Khvicha Kvaratskhelia viaje a Barcelona. El extremo georgiano, que tuvo que ser sustituído en el último partido del PSG, no se ha entrenado este lunes y se valorará su presencia en la lista de convocados, aunque en el PSG tienen claro que en ningún caso arriesgarán.

Sí tiene mejores noticias Luis Enrique con otros futbolistas que estaban lesionados o tocados. Es el caso de Vitinha, que se retiró por precaución en la primera parte del partido que jugó el PSG contra el Auxerre y que podrá ser titular en el Olímpic Lluís Companys. Lo mismo ocurre con Fabián Ruiz y Joao Neves. Ninguno de los dos fue convocado para jugar ante el Auxerre, pero estarán sin problemas este miércoles ante el Barça de Flick.