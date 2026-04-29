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Toda la actualidad del FC Barcelona, Real Madrid y las reacciones al PSG - Bayern, en las radios
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"Deco quería a Luis Díaz pero el Barça no tenía 80 millones"
Ramón Besa en 'QTJ': "Los seis delanteros de ayer son extraordinarios, sobre todo Harry Kane. Una gran calidad táctica de los dos entrenadores. Deco quería a Luis Díaz pero el Barça no tenía 80 millones para ficharlo y tuvo que buscar la cesión de Rashford".
"El Barça tiene dos meses para ingresar 32 millones de los asientos VIP"
Adrià Soldevila, en 'Que T'hi Jugues': "Para recuperar la normalidad del Fair Play, una de las cosas que el Barça necesita son 32 millones de euros para ingresar de los asientos VIP. En enero 2025 Ford Advisor pagó 30 y New Era pagó 38 millones, pero faltan aún 32 millones. New Era revenderá estos asientos VIP. Ahora mismo hay ofertas. Quedan dos meses para que el Barça los consiga. Hasta el 30 de junio".
"Su futuro está ahora mismo fuera de Europa"
Nil Solà: "Arabia gana fuerzas en el futuro de Lewandowski, también la MLS. Lewandowski quiere seguir jugando en Polonia y quiere estar en la próxima Eurocopa. Su futuro está ahora mismo fuera de Europa"
"El Barça no da por hecho que llegue a la regla 1:1 en verano"
Adrià Soldevila: "El Barça no da por hecho que llegue a la regla 1:1 en verano. Están trabajando en ello pero no quieren asegurarlo"
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