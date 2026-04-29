Toda la actualidad del FC Barcelona, Real Madrid y las reacciones al PSG - Bayern, en las radios

"El Barça tiene dos meses para ingresar 32 millones de los asientos VIP"

Adrià Soldevila, en 'Que T'hi Jugues': "Para recuperar la normalidad del Fair Play, una de las cosas que el Barça necesita son 32 millones de euros para ingresar de los asientos VIP. En enero 2025 Ford Advisor pagó 30 y New Era pagó 38 millones, pero faltan aún 32 millones. New Era revenderá estos asientos VIP. Ahora mismo hay ofertas. Quedan dos meses para que el Barça los consiga. Hasta el 30 de junio".