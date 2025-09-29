El acto de renovación de Marc Bernal con el Barça, en directo

El FC Barcelona oficializará este lunes la renovación de Marc Bernal hasta el 30 de junio de 2029. El centrocampista de Berga está citado a las oficinas azulgranas a partir de las 13.15 horas para firmar su nuevo contrato y atender a los medios de comunicación. Sigue el acto en directo hoy en SPORT.

Hay un poco de retraso Parece que el acto va con unos minutos de retraso y que, finalmente, empezará a las 13:30 horas.