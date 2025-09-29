Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC BARCELONA

El acto de renovación de Marc Bernal con el Barça, en directo

El centrocampista de Berga firma este lunes su nuevo contrato hasta 2029 con el club blaugrana

Marc Bernal, durante la pretemporada 2025/26

Marc Bernal, durante la pretemporada 2025/26 / FC Barcelona

Atenea García Martínez

Atenea García Martínez

El FC Barcelona oficializará este lunes la renovación de Marc Bernal hasta el 30 de junio de 2029. El centrocampista de Berga está citado a las oficinas azulgranas a partir de las 13.15 horas para firmar su nuevo contrato y atender a los medios de comunicación. Sigue el acto en directo hoy en SPORT.

