DIRECTO
FC BARCELONA
El acto de renovación de Marc Bernal con el Barça, en directo
El centrocampista de Berga firma este lunes su nuevo contrato hasta 2029 con el club blaugrana
El FC Barcelona oficializará este lunes la renovación de Marc Bernal hasta el 30 de junio de 2029. El centrocampista de Berga está citado a las oficinas azulgranas a partir de las 13.15 horas para firmar su nuevo contrato y atender a los medios de comunicación. Sigue el acto en directo hoy en SPORT.
Hay un poco de retraso
Parece que el acto va con unos minutos de retraso y que, finalmente, empezará a las 13:30 horas.
Renovación Marc Bernal
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del acto de renovación de Marc Bernal que empezará a las 13:15. Además, tras la firma el centrocampista azulgrana atenderá a los medios de comunicación.
