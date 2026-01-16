Se activa la salida de Ter Stegen

Ter Stegen ya ha tomado la decisión de salir del FC Barcelona en este mercado de invierno. Su suplencia contra el Real Racing Club de Santander en los octavos de final de la Copa terminó de convencerle de que en el club blaugrana no gozará de los minutos que desea. Por ello, su entorno ya está agilizando una salida del Barça en los próximos días y perfilar los detalles con el Girona para obtener luz verde en la operación como cedido.

LaLiga también habría dado su consentimiento para que los de Míchel se puedan reforzar bajo palos. El conjunto gerundense también está al límite con el 'fair play' salarial, pero la patronal habría autorizado la inscripción del guardameta alemán; teniendo en cuenta que la salida de Dominik Livaković liberaría unos 300.000 euros.

En este sentido, el Girona siguen negociando con el Barça los términos económicos de la operación, en la que podría asumir un 20% de su elevado salario. De hecho, tal y como amplía el periodista Nil Solà, Ter Stegen perdonará parte de su ficha para favorecer un acuerdo entre los dos clubes catalanes.

Ter Stegen en el banquillo de El Sardinero durante los octavos de final de la Copa contra el Racing de Santander / Dani Barbeito

Ter Stegen ha terminado aceptando que el nivel demostrado por Joan Garcia desde que se recuperó de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, ha regresado a un nivel estratosférico e inalcanzable. El de Sallent es, ahora mismo, uno de los mejores porteros del mundo y todavía no se vislumbra cuál puede ser su techo. Recordemos que tan solo tiene 24 años.

De esta manera, el actual primer capitán del Barça no se desplazaría muy lejos de la capital catalana y podría tener los minutos que ahora le faltan, en vistas de ganarse un puesto bajo palos en la selección alemana durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.