El Barça desvela los precios del nuevo pase de temporada

El FC Barcelona ha anunciado el nuevo pase de temporada para los partidos que se disputen este curso en el Spotify Camp Nou. Solo tendrán acceso al sistema de compra los socios y socias abonados del curso 2025/26, que tendrán desde este jueves 25 de junio hasta el próximo 1 de julio para adquirir el nuevo pase, que permanecerá vigente hasta la conclusión del curso 2026/27.

Este modelo permitirá a los socios y socias asistir a los partidos oficiales del primer equipo de fútbol masculino correspondientes a LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, las tres competiciones que disputa el equipo dirigido por Hansi Flick. Asimismo, cada socio o socia podrá adquirir un único pase y deberá estar al corriente de pago de todas las cuotas, sin sanciones ni suspensiones pendientes.

Precios del pase de temporada 2026/27 / FC Barcelona

El FC Barcelona ha desvelado los costes del pase de temporada, que han aumentado ligeramente debido al incremento del IPC. Los precios oscilan desde los 1.443 euros en Tribuna Segunda Gradería hasta los 547 euros en la Primera Gradería de Gol Sud y Gol Nord. En el Lateral vale de 917 a 843 euros, mientras que en los Córners cuesta entre 749 y 702 euros.

Elección de la zona y método de pago

Por otro lado, la elección de la zona y el tipo de pase se realizará de forma individual, mientras que la solicitud de entradas partido a partido podrá gestionarse de manera conjunta para un máximo de seis socios o socias. Si no hay disponibilidad de localidades en la zona seleccionada, se podrá escoger una de las alternativas libres.

Cuando los socios y socias hayan seleccionado la zona, podrán elegir entre efectuar el pago a través de domiciliación bancaria, que se cargará automáticamente el 9 de julio, u optar por el pago con tarjeta bancaria y solicitar la financiación del importe. Ambas opciones podrán tramitarse entre el 9 de julio a las 12 horas y el 15 de julio a través del apartado de trámites en línea. En caso de que no se complete el pago o tramite la financiación dentro del plazo establecido, el cobro se gestionará mediante cargo por domiciliación bancaria el 20 de julio.

El FC Barcelona, mientras tanto, continúa trabajando en la renovación del Spotify Camp Nou con el objetivo de recuperar progresivamente la normalidad. Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad para 62.657 espectadores, pero el club sigue trabajando para ampliar el aforo y que más socios y socias puedan acudir a los partidos del conjunto azulgrana como local.