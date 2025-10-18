Flick esquiva una sanción mayor: el acta de Gil Manzano no recoge las butifarras

Hansi Flick no dirigirá al Barça en el Clásico. A partir de ahí habrá que ver cuántos partidos tendrá que sustituirle Marcus Sorg. Él mismo asumió con resignación la expulsión por doble amarilla que recibió por parte de Gil Manzano en la victoria agónica frente al Girona. Aunque quiso hablar con el colegiado, no pudo. Este, por su parte, no recogió en el acta las butifarras que hizo el germano durante la celebración del gol de Araujo. Algo que él justificó como parte de la emoción del momento.

La redacción textual de lo sucedido fue la siguiente: "En el minuto 90, Flick fue amonestado por el siguiente motivo: aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta". En rueda de prensa, el germano aseguró que las palmas eran para el jugador neerlandés. La segunda amarilla, que le costó la expulsión, fue argumentada así por Gil Manzano: "Ha sido amonestado tras realizar un gesto en señal de desaprobación".

El entrenador alemán explicó tras el triunfo que el gesto no iba dirigido a nadie y que solo fue un desahogo personal: “El fútbol es emoción. Son mis emociones, para mí fue fantástico el segundo gol”. Al no ser la roja una jugada de VAR ni ser posteriormente recogida la doble butifarra en el acta por parte Gil Manzano al término del encuentro, el alemán esquivó una potencial sanción que, en el más severo de los casos, habría sido de hasta seis partidos. Según la redacción del acta, puede ser de uno a cuatro.

"Igual la roja ayudó para ganar el partido. Intenté hablar con Gil Manzano, pero él no quiso. Si no quiere, es su decisión, tengo que aceptarlo", explicó un Hansi Flick fue expulsado por primera vez en LaLiga contra el Betis, en diciembre del año pasado. El Comité de Disciplina de la RFEF le sancionó dos partidos para Hansi Flick después de la roja que le mostró Muñiz Ruiz tras las protestas del germano por el penalti señalado a Frenkie de Jong sobre Vitor Roque. Las alegaciones presentadas por aquella decisión no causaron efecto.