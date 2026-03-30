"Aconsejo a Lewandowski que fiche por la Juventus"

Douglas Costa, exjugador de Juventus y Bayern, dónde coincidió con Robert Lewandowski, aconsejó públicamente al polaco que fiche por la Juventus, ya que cree que las dos partes pueden salir muy beneficiadas a partir de la próxima temporada: "Robert marca goles de todas las maneras. Sería muy útil para la Juventus, y le aconsejaría que vistiera la camiseta blanquinegra toda su vida: marca goles en todas partes y lo seguirá haciendo durante muchos años más. Sería perfecto para la Juventus", indicó en una extensa entrevista a 'Tuttosport'.

El brasileño dejó claro que la Juve ya tiene un gran delantero con Vlahovic, pero que la llegada del polaco sería un paso adelante para conformar un proyecto deportivo potente: "La Juve tiene a Dusan Vlahovic. Todavía tiene margen de mejora, tiene la edad adecuada: su regreso a cierto nivel será crucial en la lucha por el cuarto puesto. Tiene todo lo necesario para llevar a la Juve a la Champions League, pero el fichaje de Lewandowski sería importante".

No es el primer exjugador de la Juve que está aconsejando al club italiano a entrar en la puja por Lewandowski si éste decide salir del Barça. Hace pocos días, David Trezeguet también indicó que si fuera dirigente de la Juventus no se lo pensaría dos veces para fichar al delantero blaugrana, ya que está convencido de que sigue siendo uno de los mejores goleadores que hay en el mundo a pesar de su edad.

Lewandowski va a recibir una oferta de extensión de su contrato por un año, pero en unas cantidades económicasmuy diferentes a las que percibe actualmente. La idea es pasar a un salario fijo mucho más bajo y con incentivos en función del rendimiento que tenga a lo largo de la temporada. Económicamente, Lewandowski va a tener propuestas mucho más altas y la Juventus se acercó hace poco a su entorno para comprobar su disponibilidad para el futuro.