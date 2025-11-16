Aconsejan a Kane que apueste por Barça o Madrid

Harry Kane es uno de los grandes nombres del mercado. El ariete del Bayern de 32 años termina contrato en 2027, pero ya se especula sobre el siguiente capítulo de su carrera. Entre los clubes que están atentos a la situación del ariete inglés está el Barça que tiene que pensar en un relevo de Lewandowski.

El club azulgana cree que el ariete podría salir del Bayern este verano por una cifra cercana a los 65 millones de euros gracias a la cláusula de salida que impuso cuando fichó y su salario sería similar al que percibe ahora en el Bayern, unos 25 millones de euros brutos.

A todo esto, Chris Waddle, exfutbolista inglés y leyenda del Tottenham, ha analizado los posibles caminos que podría tomar el delantero cuando llegue el momento de abandonar el Bayern Múnich. Waddle reconoce que la idea de un regreso a Londres siempre despierta nostalgia, pero duda que el Tottenham, por edad y precio, sea la opción más realista: “Sé que suena bien escuchar que Kane podría regresar al Tottenham. Pero no estoy seguro de que los Spurs lo quieran a esa edad y a ese precio”, señaló. Aunque admite que habría clubes interesados en el goleador inglés, Waddle siembra dudas sobre la disposición del Bayern a dejarlo salir:

“Aunque otro club estuviera interesado, no sé si el Bayern lo dejaría marchar. Dejaron ir a Lewandowski al Barcelona a esa edad, y después siguió marcando goles sin parar.” Para el exinternacional, Kane podría estar buscando un nuevo desafío tras su etapa en Inglaterra y su ciclo en la Bundesliga: “Quizás Harry piensa que ya cumplió su cometido en Inglaterra, y quizás pronto sienta lo mismo respecto a Alemania. Ahora España, Italia o Francia podrían resultarle atractivas.”

Entre todos los destinos posibles, Waddle lo tiene claro: España sería el escenario más seductor para el delantero. “El Bayern es enorme, pero el Real Madrid es aún más grande. ¡Menuda historia sería esa!”, afirmó. Y añadió que clubes como Real Madrid, Barcelona o Milan deberían preguntarse: “¿Por qué no Kane? Marca goles, es técnicamente fuerte y puede jugar de delantero centro o de mediapunta.” Si pudiera aconsejar directamente a Kane, su recomendación sería clara: “Si yo fuera Harry, preferiría probar suerte en España antes que volver a Inglaterra. Un buen récord goleador estaría bien, pero su trayectoria en Inglaterra habla por sí sola.”