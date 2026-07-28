Aconsejan a Julián Álvarez que pida perdón al Atlético

El futuro de Julián Álvarez sigue sin resolverse y el tiempo empieza a jugar en su contra. El FC Barcelona mantiene vivo su interés por incorporar al delantero argentino, pero no está dispuesto a esperar indefinidamente a que el Atlético de Madrid cambie de postura. Joan Laporta ya dejó claro que la oferta blaugrana "no era ilimitada" y, mientras las negociaciones permanecen completamente bloqueadas, la dirección deportiva ya explora otras alternativas en el mercado.

Lamine y Julián Álvarez disputando un balón durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions / JORDI COTRINA / EPC

La opción que más fuerza ha ganado en las últimas horas es la de Eli Júnior Kroupi. El joven delantero del Bournemouth se perfila como el principal plan B si el fichaje de la 'Araña' termina cayéndose de forma definitiva.

Mientras tanto, el Atlético se mantiene firme. Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030, una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y el club no tiene intención de negociar su salida. De hecho, según diversas informaciones, la entidad rojiblanca incluso habría rechazado mantener una reunión inmediata con los representantes del jugador para abordar su futuro. Su regreso a la disciplina del equipo está previsto para el próximo 10 de agosto, una vez finalizado su periodo de descanso tras el Mundial 2026.

Le aconsejan que pida perdón

La situación se ha complicado todavía más después de las declaraciones que el delantero realizó durante el Mundial. En una entrevista con ESPN, Julián Álvarez reconoció públicamente su deseo de abandonar el Atlético. "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", afirmó el internacional argentino. Sus palabras no sentaron bien entre buena parte de la afición rojiblanca.

Julián Álvarez: "Lo mejor para mi futuro es hacer una transferencia" / ESPN

Ahora, según ha informado el periodista Achraf Ben Ayad, personas del entorno del futbolista le estarían aconsejando pedir disculpas al Atlético antes de reincorporarse a los entrenamientos, con el objetivo de rebajar la tensión y facilitar la convivencia con el vestuario, el cuerpo técnico y los aficionados si finalmente continúa en el Riyadh Air Metropolitano.

Julián no renuncia al Barça

Pese a este escenario, Julián Álvarez sigue decidido a intentar vestir la camiseta blaugrana. Tal y como informó SPORT, el delantero todavía confía en que la operación pueda desbloquearse y está dispuesto a dar un paso más para forzar su salida. El futbolista considera que el club no ha cumplido la palabra: estudiar una venta si llegaba una oferta importante. A su juicio, esa promesa no se ha respetado.

En el Spotify Camp Nou, mientras tanto, sienten que la pelota está en el tejado del propio Julián. El Barcelona espera que sea el delantero quien dé un paso decisivo antes de plantearse una nueva ofensiva al Atlético.

Con el 10 de agosto cada vez más cerca, el futuro de Julián Álvarez entra en su momento más delicado. El argentino deberá decidir si intensifica la presión para salir rumbo al Barça o si acepta rebajar la tensión con el Atlético y afrontar un regreso que, a día de hoy, se anuncia especialmente incómodo.