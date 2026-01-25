El acierto del Barça con la oferta por Fermín

En el pasado mercado de verano llegó a las oficinas del FC Barcelona una comunicación formal del Chelsea con una propuesta clara: 40 millones de euros por Fermín López. Una oferta importante en lo económico, pero que en el club azulgrana se despachó con una decisión poco habitual en este tipo de operaciones: no se respondió. En el Barça entendieron que la cifra estaba muy lejos de reflejar el valor real del futbolista y que no merecía siquiera abrir una negociación.

La postura fue firme desde el primer momento. En un contexto de necesidades financieras evidentes, hubo voces en el entorno del club que interpretaron aquel silencio como un error. Se trataba, al fin y al cabo, de un jugador formado en la cantera, con un coste mínimo de captación y que venía de una buena temporada, pero sin un largo recorrido en la élite. Desde un punto de vista estrictamente contable, la operación podía parecer redonda. Desde el deportivo, no lo era en absoluto.

El Barça apostó por Fermín convencido de que su margen de crecimiento era muy superior a lo que reflejaba aquella oferta. Y el tiempo ha acabado dando la razón al club y al propio jugador. Fermín, pese a la insistencia del Chelsea con propuestas mareantes a nivel salarial que harían dudar a cualquiera, rechazó cualquier salida y siempre expresó su voluntad de triunfar en el Barça, incluso en los momentos en los que su rol no era el de titular indiscutible.

Esta temporada ha sido la confirmación definitiva. Fermín ha dado un salto de madurez y regularidad que le ha convertido en una pieza clave para Hansi Flick. Sus números hablan por sí solos: 10 goles y 10 asistencias hasta la fecha, aportando llegada, energía y una capacidad de interpretar los partidos que le sitúan entre los centrocampistas más productivos del panorama europeo.

Ese rendimiento ha tenido un efecto inmediato en su valoración. De los 40 millones que ofrecía el Chelsea se ha pasado a una estimación que ya supera los 70 millones de euros, según los principales portales especializados. Y por si acaso, el club se protegió bien. Tras su última renovación, la cláusula de rescisión de Fermín quedó fijada en 500 millones de euros, una cifra disuasoria pensada precisamente para evitar tentaciones de los grandes clubes del continente.

Como avanzó el viernes Carlos Monfort en este diario, el Barça ya trabaja en adecuar la ficha del futbolista a su peso real en el equipo. Un movimiento lógico y coherente con la apuesta que se hizo en verano. Mirado con perspectiva, ignorar la oferta del Chelsea no solo no fue un error: fue uno de esos aciertos silenciosos que explican por qué el Barça sigue creyendo en la cantera como eje de su proyecto deportivo.