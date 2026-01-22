El Barça se acerca al Real Madrid y juntos lideran el ranking de ingresos en Europa

El FC Barcelona es una máquina mundial de generar ingresos. El conjunto catalán es el segundo club europeo que más dinero percibió la temporada 2024-2025, ni más ni menos que 974,8 millones de euros, según el informe 'La liga del dinero', elaborado por Deloitte. Los azulgranas regresan al podio por primera vez desde la 2019-2020, tras ser sextos el curso pasado.

El Barça, además, alcanza la segunda posición con el hándicap de no haber disputado sus partidos en el Spotify Camp Nou, lo que ha menguado sus beneficios, pues el estudio, que cumple su vigesimonovena edición, ordena la clasificación según la venta de entradas, los derechos televisivos y los ingresos comerciales.

Sin embargo, los catalanes han obtenido 114,5 millones más en comparación al año pasado gracias a la venta de los Palcos VIP. "El club reportó un crecimiento del 27% en los ingresos respecto a 2023-24, impulsado principalmente por la introducción de las Licencias de Asiento Permanente en el marco de la renovación de su estadio", explicó Deloitte en su informe.

Clubes europeos con más ingresos en la temporada 2024-2025 Real Madrid: 1.161M€ FC Barcelona: 974,8M€ Bayern: 860,6M€ PSG: 837M€ Liverpool: 836,1M€ Manchester City: 829,3M€ Arsenal: 821,7M€

En primera posición, por tercer año consecutivo, se encuentra el Real Madrid, con unos ingresos de 1.161 kilos, 115,5 millones más que el curso anterior. Pese a no haber conquistado ningún título, los blancos se distancian del resto de sus competidores, puesto que aventajan al Barça en prácticamente 200 kilos.

Según el informe, el dominio del Real Madrid se cimienta en los ingresos comerciales, que aumentaron hasta un 23%. Este crecimiento estuvo motivado "por la mejora en la venta de merchandising y nuevos socios comerciales". Los blancos, con la evolución en este apartado, pudieron subsanar la caída del 6% de ingresos en los días de partido.

El otro club español que aparece en esta clasificación es el Atlético de Madrid, que ocupa la decimotercera plaza con unos ingresos de 454,5 millones de euros. Por otro lado, cierran el top 5 el Bayern de Múnich, el PSG y el Liverpool. Los alemanes percibieron 860 millones de euros, por los 837 de los parisinos. Los 'reds', primer equipo inglés en esta lista, obtuvieron 836,1 kilos.

La Premier, de hecho, es la liga más representada en esta lista con nueve clubes de los 20 que forman parte de la 'Football Money League', cuyos ingresos combinados alcanzaron los 12.400 millones de euros, un aumento del 11% respecto a la temporada 2023-2024.