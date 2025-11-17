Se acerca el momento más esperado por Flick

Poco a poco Hansi Flick va recuperando las piezas básicas que tanto ha invocado para explicar el bajón del equipo. Tres son los futbolistas que más ha echado de menos el técnico: Joan Garcia en la portería, Pedri en el mediocampo y Raphinha en la delantera. Una columna vertebral que no ha podido participar en los últimos encuentros y que espera que tengan un impacto decisivo en el juego.

Flick ya avisó tras la victoria ante el Celta que espera poder contar con los tres después del parón, aunque no especificó si los tres estarían listos para el primer duelo ante el Athletic el 22 de noviembre. El exportero del Espanyol es el que está mejor posicionado para ser ya titular. Este martes el equipo vuelve a entrenarse tras cuatro días de descanso y Joan García sumará otro entrenamiento más con el grupo.

Las sensaciones del portero en las primeras sesiones tras superar su lesión de menisco están siendo inmejorable y apunta a volver a ocupar la portería del equipo en el regreso de Liga. Pero la gran novedad en la sesión podría ser Raphinha, del que también se espera que esté disponible para el duelo ante el Athletic. El brasileño ha aprovechado los días de fiesta que concedió Flick a la plantilla para pasar el fin de semana en Abu Dabi.

A la espera de ver cómo han evolucionado las molestias del delantero se espera que este martes o quizás el miércoles haga ya parte del entrenamiento con el grupo. El día 22 se habrán cumplido los plazos previstos para su recuperación, pero el brasileño ya recayó de su lesión muscular antes del duelo en el Bernabéu y se irá con mucha precaución. Flick sabe de la importancia de Raphinha, que además de goles y asistencias, es clave en la primera línea de presión.

Una pista clave para saber en qué momento de la recuperación está será ver en qué momento de la semana ya puede completar toda la sesión con el grupo con normalidad. Hay que tener en cuenta que el partido ante los de Valverde es el sábado y que los jugadores que vienen de lesiones musculares normalmente solo completan una parte del trabajo con el grupo en las dos primeras sesiones tras la lesión.

Con Raphinha en forma, el Barça es mucho mejor y no pierde / Dani Barbeito

Lo que puede aportar Raphinha

A pesar de los buenos números de Rashford durante su ausencia, el equipo ha echado de menos el liderazgo y la agresividad de un Raphinha que fue uno de los mejores jugadores del triplete de la temporada pasada. El escenario ideal es que pueda disfrutar de minutos ante el Athletic y ya estar a tope ante Chelsea o Alavés. Flick considera decisivo su regreso no solo por lo que aportará en los partidos (esta temporada suma tres goles y dos asistencias en siete partidos), sino por su impacto en los entrenamientos.

El alemán considera que su presencia eleva la intensidad y mejora la calidad de los entrenamientos. Hace unas semanas Flick ya destacó cómo había subido el nivel de las sesiones con los regresos de Olmo y Lewandowski. Un aspecto clave para el técnico, que siempre ha subrayado que lo que se ve en los partidos es consecuencia directa de cómo entrena el equipo.

El regreso del brasileño es uno de los más esperados, porque ningún futbolista representa mejor lo que es el Barça de Flick. A estas alturas de la temporada Raphinha ya había marcado 12 goles y repartido diez asistencias. Unos números que ya apuntaban a la temporada de su vida: 34 goles y 26 asistencias.