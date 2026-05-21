Acelerón a las obras del Spotify Camp Nou

El Barça de Hansi Flick disputó su último partido en el Spotify Camp Nou el pasado domingo ante el Betis. Victoria azulgrana para establecer un récord de 19 victorias en 19 partidos jugados como local. En tres campos, pues el Barça jugó sus primeros partidos ligueros en el Johan Cruyff para pasar por el Olímpic Lluís Companys antes de regresar al templo de Les Corts el 22 de noviembre del año pasado contra el Athletic.

El fútbol no volverá al Spotify Camp Nou hasta mediados de agosto con la disputa del Trofeo Joan Gamper, todavía sin fecha ni rival y el posterior inicio del campeonato liguero. Son más de tres meses sin partido, algo que provocará que las obras del estadio barcelonista den un acelerón muy importante y puedan cumplirse los próximos objetivos que se ha marcado el club.

La tercera gradería del templo barcelonista hace algunas semanas que está totalmente levantada y el hormigón colocado. Se están realizando ahora las soldaduras y posteriormente se impermeabilizará la zona. Es el paso previo al inicio de la colocación de los asientos. En las próximas semanas ya empezarán a verse algunos colocados.

La hoja de ruta del club marca que durante la próxima temporada, la 2026-27, pueda ya ocuparse la totalidad de la tercera gradería. Como en los dos anillos inferiores, la ocupación se realizará por fases. La primera, como explicamos en su día, llevará a la ocupación de la zona de lateral y una parte de las gradas tanto de Gol Sud como de Gol Nord. Desde el club no se quieren dar fechas por los retrasos que se han producido anteriormente, pero en el calendario está marcado el més de octubre para esa primera ampliación del aforo. Por lo tanto, la aceleración de las obras en estos meses es clave para cumplir objetivos. Como también lo será la aceleración de los trámites con el Ajuntament de Barcelona.

La ocupación de dicha zona lleva implícita la ocupación de los palcos VIP de la zona, situados entre la segunda y la tercera gradería del Spotify Camp Nou. La segunda fase llevará a la ocupación de la Tribuna y lo que quede del Gol Sud y la tercera acabará con la ocupación del Gol Nord. Será en el verano del 2027 cuando empezará a colocarse la cubierta. Según el club, la estimación es que tarde unos cuatro meses y medio en estar acabado el proceso.

Abrir la tercera gradería es importante para el club para poder trasladar a la afición rival a esa zona y acabar así con las incomodidades que algunos seguidores rivales han causado a socios del Barça en algunos partidos, con una conducta incívica y el lanzamiento de botellas y otros objetos.

Habrá en los próximos meses un acelerón en la tercera gradería y también en otras zonas del Espai Barça. Por ejemplo, en el nuevo Museu y en los denominados diamantes situados delante de la Tribuna. En uno de ellos, se abrirá la nueva Botiga del Spotify Camp Nou.